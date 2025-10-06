Abanderan contingente Educando con amor

La Habana, 6 oct(ACN) Estudiantes de las universidades de la capital recibieron en nombre de los más de mil que en todo el país conforman el contingente Educando con amor la bandera y los carnés que los identifica como parte de esa tarea de la FEU.

La doctora Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación, significó que ante el déficit de maestros estos jóvenes realizan una labor altruista al dedicar una parte de su tiempo a impartir clases en las escuelas y agradeció el gesto en nombre del pueblo cubano.

Precisó que este trabajo constituye el mejor homenaje que pueden hacer los estudiantes universitarios al líder histórico de la Revolución Fidel Castro, quien dedicó muchos esfuerzos al desarrollo educacional del país.

En nombre de los jóvenes Maureen Claudia Cuevas Speek, integrante del Secretariado Nacional de la FEU, destacó que como miembros de esa organización estudiantil tienen la responsabilidad histórica de ser ejemplo, luchar contra la ignorancia y ayudar a construir un futuro donde cada cubano tenga acceso a una educación de calidad.

La Revolución cubana no es solo un proyecto político, sino también cultural, educativo y humano, que ha dedicado sus mayores esfuerzos al fortalecimiento de la educación del pueblo, afirmó.

Desde 2013 la FEU asumió la tarea Educando por amor la cual involucra a estudiantes universitarios desde el segundo año académico en acciones de voluntariado en apoyo a la docencia en secundarias básicas, preuniversitarios y politécnicos.