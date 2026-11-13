Sostiene Canciller cubano conversaciones oficiales en Vietnam

La Habana, 13 nov (ACN) To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país asiático, recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, durante su visita oficial como Enviado Especial del Partido y el Gobierno cubanos.

En el encuentro, según precisó Cancillería de Cuba a través de sus redes sociales y el portal Cubaminrex, Rodríguez Parrilla trasladó a To Lam un abrazo fraterno del líder actual de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz y del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Las partes destacaron los históricos, especiales y multifacéticos vínculos entre los dos países socialistas y la voluntad de Cuba de continuar consolidándolos.

Igualmente abordaron los graves daños que provoca al pueblo cubano el reforzamiento del bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense, agravado por el cerco energético y las sanciones coercitivas.

To Lam reafirmó su solidaridad y apoyo permanente a la superación de las dificultades y los desafíos que enfrenta el pueblo cubano.

El titular de la diplomacia cubana agradeció la permanente solidaridad y el apoyo invariable del Partido, el Gobierno y el pueblo vietnamitas.

Posteriormente, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla sostuvo conversaciones oficiales con su homólogo vietnamita, Le Hoai Trung, precisó Cubaminrex.

Ambos dirigentes rememoraron los intercambios más recientes entre ambas cancillerías.

Recordaron la visita del canciller de Cuba a Vietnam en febrero de 2025 y la octava ronda de Consultas Políticas en julio de 2025 en Hanói.

Mencionaron, igualmente, la reciente visita en junio como Enviado Especial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente, To Lam.

Rodríguez Parrilla agradeció el histórico e invariable apoyo de Vietnam a Cuba en su lucha contra el bloqueo y contra la permanencia de la Isla en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, en especial el pronunciamiento de To Lam en el Segmento de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2026.

Le Hoai Trung ratificó el tradicional apoyo a Cuba en el sector agroalimentario, según los consensos alcanzados en las visitas de alto nivel.