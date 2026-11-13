Fortalecen Cuba y Vietnam vínculos partidistas

La Habana, 13 nov (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), recibió a una delegación del Partido Comunista de Vietnam (PCV) encabezada por Do Viet Ha, subsecretario de la Comisión de los Órganos Centrales.

Según precisó el PCC desde su web institucional, este jueves en la sede del Comité Central del Partido, Morales Ojeda expresó la satisfacción por recibir a los representantes vietnamitas y destacó que la visita contribuirá a continuar fortaleciendo los vínculos entre ambas organizaciones partidistas, sustentados en los históricos lazos de amistad y solidaridad construidos por el líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y el presidente Ho Chi Minh.

Calificó de extraordinario el significado de este intercambio, efectuado en un momento complejo para el país, marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, particularmente durante 2026.

Valoró los encuentros sostenidos por la delegación con representantes del Departamento Ideológico del Comité Central, el periódico Granma e Ideas Multimedios, así como la visita al Centro Fidel Castro Ruz, espacios que, afirmó, contribuyen al fortalecimiento del trabajo ideológico del Partido, especialmente necesario en las actuales circunstancias.

Agradeció las experiencias compartidas por los visitantes acerca del funcionamiento de los comités partidistas y de las estructuras de los órganos centrales del Partido Comunista de Vietnam, aspectos que consideró de interés para su valoración en Cuba.

Explicó que el Comité Central desarrolla un proceso de intercambio con los organismos de la Administración Central del Estado para evaluar el papel de sus estructuras partidistas en el aseguramiento de las transformaciones económicas y sociales que se implementan en el país, a partir de los acuerdos del Pleno Extraordinario celebrado en junio pasado.

El programa comprende seis organismos visitados y este jueves comenzó una nueva jornada de trabajo en el Ministerio de Transporte.

Los integrantes de la delegación vietnamita agradecieron el recibimiento y compartieron criterios sobre el funcionamiento de las estructuras partidistas, en un intercambio que permitió conocer experiencias y fortalecer la cooperación entre ambas organizaciones.

En la cita participaron Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central; Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, y otros dirigentes y funcionarios del Partido.

El embajador de Vietnam en Cuba, Le Quang Long, acompañó a la delegación, integrada por Phan Van Hung, miembro del Buró de la Comisión y subeditor general del diario Nhan Dan; Nguyen Khac Tien, vicejefe del Comité de Inspección y Control; Vu Duc Tu, vicejefe del Comité de Propaganda y Educación, y Tran Quyet Thang, vicejefe de la Oficina de la Comisión.