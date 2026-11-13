Recorre Díaz-Canel obras de impacto social en La Habana 

La Habana, 12 nov (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, recorrió este jueves los Tanques de Alamar, el Sistema de Atención a la Familia El Rampeño y el hospital Maternidad Obrera en esta capital, para impulsar programas de beneficio directo a la población.

Según precisaron fuentes de Presidencia, lo acompañaron el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, miembro del Buró Político y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh; y los titulares del Ministerio de Energía y Minas y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Vicente de la O Levy y Antonio Rodríguez.

En los Tanques de Alamar, que sirven a más de 90 mil personas de Habana del Este, el mandatario recibió una explicación sobre inversiones y mantenimientos del sistema de acueductos del Este, cuya principal fuente es El Gato, con cerca del 60 por ciento del agua enviada a ese municipio y a Regla, Guanabacoa y Cotorro.

El ingeniero Yosvany Rubí Bazail, director general de la Empresa Aguas de La Habana, indicó que el 5 de noviembre había más de medio millón de personas afectadas y que el 12 de noviembre la cifra se había reducido a poco más de 309 mil, tendencia que debe continuar con la instalación de bombas de pozos reparadas y otras acciones.

Rubén Campos Olmo, director general de la Unión Eléctrica, informó sobre la dotación de grupos electrógenos a los campos de pozos y el trabajo en las redes, con resultados pese a las limitaciones de combustible.

En el encuentro se informó sobre el programa de parques solares fotovoltaicos, que aportará 200 megavatios (MW) a los sistemas de acueductos para su independencia del Sistema Electroenergético Nacional, y sobre obras para el abasto en Santiago de Cuba y Manzanillo.

Después en el municipio Plaza, el mandatario visitó El Rampeño, instalación del Sistema de Atención a la Familia (SAF) que brinda alimentos y otros apoyos a cerca de 120 personas: beneficiarios de la asistencia social, adultos mayores que viven solos y familias en situación de vulnerabilidad.

Allí afirmó que atender a la tercera edad es una obligación y sostuvo: "La vida en la tercera edad también tiene que ser una vida con calidad".

En la escuela primaria Arturo Montory Céspedes, conversó con pioneros y maestros sobre la base material de estudio y las asignaturas.

La agenda concluyó en el Hospital Universitario Ginecobstétrico Dr. Eusebio Hernández, Maternidad Obrera, de Marianao, donde recorrió un piso en rehabilitación y el Servicio de Neonatología.

La doctora Leonor González León explicó las inversiones estatales y no estatales y el aporte de la responsabilidad social empresarial.