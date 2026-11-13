La Habana celebrará su aniversario 507 con programa cultural y académico

La Habana, 13 nov (ACN) La capital cubana celebrará su aniversario 507 con un programa de actividades culturales, patrimoniales y académicas que tendrá lugar del 15 al 20 de noviembre, con propuestas destinadas a resaltar los valores históricos, arquitectónicos y culturales de la ciudad.

Según información divulgada por la Agencia de Viajes San Cristóbal, el programa comenzará el próximo día 15 con la tradicional Vuelta a la ceiba en El Templete, ceremonia vinculada a la fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana, el 16 de noviembre de 1519.

Ese mismo día comenzará la IV Bienal Internacional de Arquitectura de La Habana, prevista hasta el 20 de noviembre, espacio que reunirá iniciativas relacionadas con el pensamiento arquitectónico y los desafíos de las ciudades contemporáneas.

Como parte de las celebraciones, el Palacio de los Capitanes Generales acogerá el 17 de noviembre la actividad Habana Mía con San Cristóbal, mientras que entre esa fecha y el día 20 se desarrollará el XXII Encuentro Internacional sobre Gestión de Ciudades Patrimoniales, dedicado al intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la conservación, rehabilitación y administración de los centros históricos.

También el Capitolio Nacional será sede, el 19 de noviembre, del Foro de Negocios e Inversión Inmobiliaria La Habana 2040, concebido como un espacio para abordar perspectivas y oportunidades de desarrollo vinculadas al patrimonio edificado y al futuro de la urbe.

Dichas propuestas se insertan en las celebraciones por los 507 años de la fundación de la capital cubana, cuya riqueza arquitectónica, histórica y cultural constituye uno de sus principales atractivos y un referente del patrimonio nacional.

La Agencia de Viajes San Cristóbal, especializada en el turismo patrimonial, invitó al público a participar en las actividades y conocer las diferentes propuestas de la agenda conmemorativa.