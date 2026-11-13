Comienza canciller cubano visita a Vietnam como Enviado Especial

La Habana, 13 nov (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y ministro de Relaciones Exteriores, inició este viernes una visita oficial a Vietnam como Enviado Especial del Partido y Gobierno cubanos.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su portal Cubaminrex, como parte del programa, el canciller sostendrá conversaciones oficiales con altos funcionarios de la nación asiática, entre ellos el Primer Ministro Le Minh Hung.

La visita se enmarca en un contexto de intercambios de alto nivel entre ambos países.

Este jueves, una delegación del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezada por Do Viet Ha, subsecretario de la Comisión de los Órganos Centrales del PCV, se reunió en La Habana con Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC.

La delegación vietnamita tiene como objetivo el fortalecimiento interpartidista y la revisión de acuerdos bilaterales entre las dos naciones.

Cuba y Vietnam mantienen una relación calificada oficialmente como especial, sustentada en la coincidencia ideológica entre ambas organizaciones partidistas y en los lazos históricos entre el líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y el presidente Ho Chi Minh.

En el plano económico, Vietnam es el mayor inversionista de Asia y Oceanía en Cuba, con proyectos en agroalimentación, materiales de construcción y energías renovables.

El gobierno cubano enmarca la relación en su estrategia frente al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.