Nadie puede destruir una revolución inspirada en Bolívar y Martí (+Fotos)

La Habana, 19 sep(ACN) La inquebrantable hermandad entre Cuba y Venezuela, forjada en la lucha heroica frente a las embestidas del imperio, se hizo evidente este viernes cuando el presidente de esta nación, Nicolás Maduro Moros, recibió a la delegación antillana, encabezada por el miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido, que cumple en Caracas una amplia agenda de trabajo.

En el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores —más conocido como la casa del pueblo venezolano—, tuvo lugar el encuentro donde el líder bolivariano destacó que la mayor de las Antillas tiene una "historia brillante de articulación de las fuerzas de América Latina y el Caribe para lo que se llamó y se llama la segunda definitiva independencia de nuestro continente".

Además, afirmó que hoy los pueblos de Cuba y Venezuela "estamos enfrentando una guerra multiforme…, enfrentamos una guerra que algunos llamen guerra híbrida. Los que construyen conceptos geopolíticos le dan distintas formas. Lo cierto es que es una guerra inmoral para tratar de destruir lo más hermoso que ha tenido la historia de nuestro pueblo, que es una revolución inspirada en Bolívar y en Martí".

En ese sentido resaltó que "es mucho lo que nos une (a Cuba y a Venezuela)", y haciendo referencia a las amenazas imperialistas contra ambos pueblos, significó que "mientras ellos nos sigan subestimando, nosotros sigamos avanzando, entre ayudándonos, juntándonos como hermanos", porque "la paz siempre será nuestra victoria".

En otro momento de su intervención, Maduro se refirió a la fortaleza de Fidel, a su autenticidad, y aludió que "no pudieron con él, jamás el imperialismo pudo con él". Recordó aquel abrazo entre el Comandante en Jefe y Chávez, el 13 de diciembre de 1994, en La Habana, "donde se fundó la nueva era América Latina, la que estamos viviendo".

Expresó, además, que hay que hacer un trabajo importante con impacto internacional que una la capacidad de ambas naciones para defender su verdad ante el mundo. "Siempre se puede hacer mucho más. Y siempre estamos obligados a hacer mucho más (…) hay que aprender, la inventiva, la inteligencia colectiva, la iniciativa permanente, no perder nunca la iniciativa.

"Estoy seguro, más que seguro, que, uniendo nuestras experiencias, nuestras capacidades, nuestros esfuerzos, nosotros vamos a llevar a un nivel superior el proyecto original del gran Bolívar, del Apóstol y de los gigantes Fidel y Chávez, ese proyecto original es el que nosotros reivindicamos como gran bandera invencible de los pueblos de América Latina y el Caribe".

Calificó de muy importante esta visita y las jornadas sostenidas, porque "tenemos que tener planes de acción con una gran capacidad de integrar la experiencia histórica en toda las líneas y frentes de trabajo del Partido Comunista de Cuba, de la Revolución Cubana, con el Partido Socialista Unido de Venezuela, Gran Polo Patriótico y la Revolución Bolivariana".

Al transmitir un afectuoso saludo a nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana; y de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Morales Ojeda reiteró la invariable decisión de nuestro país de continuar acompañando al pueblo venezolano. También, manifestó su reconocimiento por la fusión, popular, militar, policial de Venezuela.

"En medio del complejo escenario que viven es admirable la manera en que usted y el resto de los dirigentes venezolanos han enfrentado cada una de estas agresiones, políticas, diplomáticas, sicológicas y militares. Esto habla una vez más, de lo vigente que está el legado de El Libertador Simón Bolívar y del Comandante eterno Hugo Chávez Frías. Con esta resistencia, Venezuela marca el camino de la dignidad y la soberanía que es ejemplo para toda América Latina", aseveró.

En su intervención recordó la reflexión del 5 de agosto de 2009 del compañero Fidel que alertaba del peligro de las bases militares en América Latina titulaba Siete puñales en el corazón de América, donde hacia una convocatoria al pueblo de Cuba de que por Venezuela habría que darlo todo, un llamado que se mantiene muy vigente en estos momentos.

Por eso, al reiterar que los hijos de esta tierra podían contar "con Cuba, con su pueblo y con su Revolución», anunció que la próxima semana, comenzará un proceso de recolección de firmas en apoyó a la declaración que el Gobierno Revolucionario Cubano hizo este miércoles en respaldo a Venezuela, por el asedio constante que recibe por parte del imperio norteamericano.

"Este no solo será un pronunciamiento de la dirección de nuestro país, sino de todo nuestro pueblo en respaldo a Venezuela y contra todas las agresiones que ustedes están enfrentando", señaló Morales Ojeda, quien precisó que al terminar el proceso de rubricas, harán llegar los libros al Presidente venezolano, asegurando que tiene la certeza de que "serán millones de cubanos y cubanas los que refrendarán".

En su intervención, significó que la convocatoria es también para la comunidad internacional, un claro mensaje de los países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América– Tratado de Comercio de los Pueblos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y de los pueblos y Gobiernos libres que defienden la paz, como lo hacen Venezuela y Cuba.

ENCUENTROS QUE FORTALECEN LA UNIDAD

Con el afecto de los buenos amigos, el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, fue recibido este viernes por Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, un encuentro que trascendió por el rumbo a seguir en esta hora decisiva que viven nuestros pueblos.

Es un gusto saludarlo y poder compartir con hermanos entrañables de la Revolución Bolivariana, esta visita es una oportunidad, dijo el dirigente parlamentario al dar la bienvenida a la delegación antillana en la sede la Asamblea, y ratificar la urgencia de seguir manteniendo los "lazos de amistad" entre ambas naciones.

Ha sido un encuentro muy productivo con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de #Venezuela. Dialogamos sobre la importancia de profundizar la cooperación en el ámbito parlamentario y reafirmamos nuestro apoyo inquebrantable a la Revolución Bolivariana. pic.twitter.com/1e6fQiYRvq — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) September 19, 2025

De la importancia de fortalecer las relaciones en el terreno legislativo, desde donde se pueden apoyar muchas otras alianzas, habló Morales Ojeda, quien destacó que el ámbito parlamentario es un componente importante de las relaciones entre nuestros países, junto a las de Partido y Gobierno, apuntó.

Además, le comentó de la compleja situación que atraviesa el país, arreciada en los últimos tiempos por el recrudecido bloqueo estadounidense, pero que "ello no nos ha impedido practicar la solidaridad sobre la base de compartir no lo que nos sobra, si no lo que tenemos, pero, ante todo, compartir nuestro esfuerzo".

Morales Ojeda aseguró que esta visita es parte del seguimiento a los acuerdos de intercambio y cooperación suscritos por ambos Partidos en 2023, cuya hoja de ruta se firmó ayer aquí. Y tras concluir el encuentro el Presidente del Parlamento venezolano, escribió en su cuenta en la red social X que había sido una "fructífera reunión" y que "unidos por Bolívar y Martí seremos siempre soberanos. ¡Viva Cuba y Venezuela! ¡Venceremos!".

Poco después, Morales Ojeda intercambio con Rander Peña Ramírez, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos. Del diálogo entre ambos dirigentes trascendió que la importancia de trabajar en la unidad de las fuerzas de izquierda y progresistas de la región para hacerle frente a las pretensiones imperiales.