Para CTE Guiteras y Agroforestal Matanzas, Premio del Barrio

Matanzas, 19 sep (ACN) La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, y la Empresa Agroforestal Matanzas, recibieron hoy el Premio del Barrio, máxima distinción que otorgan los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) a instituciones con una destacada trayectoria de aporte comunitario.

Hizo entrega de los reconocimientos Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los CDR y Héroe de la República de Cuba, acompañado por dirigentes de la organización en la provincia, y autoridades políticas y gubernamentales.

Emotivo acto de entrega del Premio del Barrio de los #CDRCuba a los abnegados trabajadores de la termoeléctrica "Antonio Guiteras" de Matanzas. #Cuba #65AñosCDR #SomosDelBarrio pic.twitter.com/PFOn8WmLCq — Gerardo Hdez. Nordelo (@GHNordelo5) September 19, 2025

En la CTE Guiteras, la mayor y más eficiente planta de su tipo en el país, resaltó Hernández Nordelo la abnegación del colectivo laboral, y destacó el aporte extraordinario en cuestiones nobles como el trabajo voluntario.

Rubén Campos Olmo, director de la CTE, manifestó su emoción por recibir este galardón que motiva al colectivo laboral, y alienta su dedicación y vocación de servicio en una planta estratégica para el país.

Según el semanario Girón, en nota sobre la entrega del Premio del Barrio a la Agroforestal Matanzas, Jorge Díaz Mirabal, director de la entidad expresó:️ "Es un mérito de los 570 trabajadores que integran nuestras nueve unidades de base. Seguimos decididos a mantener la condición de Vanguardia Nacional, otro logro importante. Ser merecedor del reconocimiento de hoy nos hace más fuertes".

Los #CDRCuba se enorgullecen al entregar el Premio del Barrio a los trabajadores de la termoeléctrica "Antonio Guiteras" de Matanzas. #Cuba #65AñosCDR #SomosDelBarrio pic.twitter.com/NOOUyLLgYD — Gerardo Hdez. Nordelo (@GHNordelo5) September 19, 2025

También este viernes tuvo lugar en la comunidad Carbonera, el acto provincial en Matanzas por el aniversario 65 de los CDR, con la presencia del coordinador nacional de la organización; Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Matanzas; y Marieta Poey Zamora, gobernadora del territorio.