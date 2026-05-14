Interviene canciller cubano en sesión abierta de los BRICS

La Habana, 14 may (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, señaló en Reunión de Cancilleres de BRICS que el excluyente orden internacional actual ha sido prácticamente destruido por el intento de Estados Unidos de hacerlo otra vez unipolar, mediante una agenda imperialista basada en la fuerza militar, el supremacismo y un neoconservadurismo fascista.

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Asimismo, denunció que Cuba se encuentra bajo la amenaza de una agresión militar directa de Estados Unidos, y sufre los efectos de un bloqueo brutal a los suministros de combustible, en lo que constituye una creciente amenaza a la paz y la seguridad internacionales y a un quebrantamiento del Derecho Internacional y las reglas universalmente aceptadas del comercio internacional y la libertad de navegación.

En este sentido, rechazó en los términos más enérgicos las Órdenes Ejecutivas del presidente Donald Trump contra Cuba del 29 de enero, que impuso el bloqueo petrolero, y del pasado 1 de mayo, que establece las llamadas “sanciones secundarias” contra entidades de terceros países que operan o hayan operado con Cuba; así como las decisiones del pasado 7 de mayo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estas medidas adicionales refuerzan a niveles extremos y sin precedentes el bloqueo contra Cuba y sus efectos extraterritoriales

A continuación, la intervención íntegra ofrecida por el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex:

Intervención del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en la sesión abierta: “BRICS: Construir para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad” que tuvo lugar como parte de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS:

Su Excelencia, Dr. Jaishankar, ministro de Asuntos Exteriores de la India, excelentísimos señores Ministros de Relaciones Exteriores, distinguidos jefes de delegaciones y delegados.

Agradezco la invitación a participar en esta importante reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de BRICS.

El excluyente orden internacional actual ha sido prácticamente destruido por el intento de Estados Unidos de hacerlo otra vez unipolar mediante una agenda imperialista basada en la fuerza militar, el supremacismo y un neoconservadurismo fascista. Es necesario luchar por el nuevo orden que se avizora y anticipa en la visión multilateralista democrática basada en el Derecho Internacional, la igualdad soberana, la cooperación y el diálogo.

Vengo a denunciar en este magno foro, a nombre del pueblo y el gobierno de Cuba, que, como ustedes han conocido seguramente, por las propias declaraciones y los actos del gobierno estadounidense, mi país se encuentra bajo la amenaza de una agresión militar directa y sufre los efectos de un bloqueo brutal a los suministros de combustible, en lo que constituye una creciente amenaza a la paz y la seguridad internacionales y un quebrantamiento del Derecho Internacional y las reglas universalmente aceptadas del comercio internacional y la libertad de navegación.

Rechazamos en los términos más enérgicos las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump contra Cuba del 29 de enero, que impuso el bloqueo petrolero, y del pasado primero de mayo, que establece las llamadas sanciones secundarias contra entidades de terceros países que operan o hayan operado con Cuba, así como las decisiones del pasado 7 de mayo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Estas medidas adicionales refuerzan a niveles extremos y sin precedentes el bloqueo contra Cuba y sus efectos extraterritoriales. Cuba no es ni puede ser una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos como afirman de manera mendaz las órdenes ejecutivas. Es Cuba la nación amenazada y agredida.

Pedimos a la comunidad internacional movilizarse para prevenir una aventura militar contra Cuba que provocaría una catástrofe humanitaria, derramamiento de sangre, la muerte de cubanos y de jóvenes estadounidenses, que desestabilizaría la región y tendría consecuencias incalculables. El bloqueo brutalmente reforzado tiene un impacto devastador e incalculable en la vida cotidiana de la población cubana. Es un acto de genocidio y de castigo colectivo que genera un daño humano extraordinario, sufrimientos, privaciones y carencias extremas a las familias cubanas.

El cerco energético ha impactado en la generación eléctrica, trayendo consigo prolongados cortes de electricidad, dificultades en el bombeo de agua, en el suministro de gas licuado, en la producción y distribución de alimentos, bienes y servicios. Se afectan el transporte, los servicios médicos y se daña la vida de millones de personas. En la actualidad, la mortalidad infantil, aunque sigue siendo baja, se ha duplicado y cerca de 100.000 pacientes, incluidos 12.000 niños, están en espera de una cirugía.

Producir escasez, privaciones y la asfixia total para provocar una situación social que conduzca al derrocamiento de la Revolución Cubana ha sido siempre el verdadero objetivo de la hostilidad y política perversa de Estados Unidos contra Cuba. Pero, en este contexto sumamente adverso, el pueblo cubano ha dado muestras de su unidad, determinación y gran capacidad de resistencia y resiliencia con talento, creatividad e innovación. Cuba jamás renunciará a la construcción de su proyecto socialista de equidad y justicia social.

En poco más de un año, gracias al apoyo recibido de naciones como China, Rusia, Vietnam y la India, y de otros países miembros y socios del grupo, Cuba ha conseguido avances sostenidos en materia de soberanía energética. Favorecemos la promoción de nuevos proyectos de cooperación que aceleren la innovación, así como la creación de un repositorio de los BRICS para la ciencia y la investigación al servicio de las naciones del Sur.

Para Cuba, el acceso equitativo y universal a la ciencia, la tecnología y la innovación es, pese a los obstáculos, el camino para superar las brechas digital y tecnológica que profundizan las desigualdades internas y entre las naciones, a partir de reconocerlas como bienes para la humanidad y no privilegios ni herramientas de dominación de unos pocos.

Agradecemos profundamente las expresiones y muestras de apoyo y solidaridad con Cuba por parte de la inmensa mayoría de la comunidad internacional, y en particular de los Estados miembros y socios del BRICS que se han pronunciado contra las más recientes medidas de bloqueo, incluido el cerco energético, y la presencia de Cuba en la espuria lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo. Agradezco, también, los donativos y ayuda humanitaria enviados a Cuba en estas difíciles circunstancias.

Ratificamos nuestro firme compromiso con la defensa del Derecho Internacional y la construcción de un orden internacional más justo, equitativo y democrático, que promueva la solidaridad, la cooperación, los derechos humanos, la justicia y la dignidad humanas como premisas fundamentales. Cuenten siempre con nuestra disposición y modesta contribución a estos legítimos y urgentes propósitos de los pueblos del Sur Global.

Muchas gracias.