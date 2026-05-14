 Asiste Canciller cubano a reunión ministerial de los BRICS

La Habana, 14 may (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de la República de Cuba, encabezó este jueves la delegación de Cuba en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS, iniciada en Nueva Delhi, la capital de India.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, en la sesión inaugural, titulada "BRICS@20: Construir para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad", Rodríguez denunció la amenaza de agresión militar directa por parte de Estados Unidos y alertó sobre las consecuencias impredecibles de un acto de esa naturaleza, así como del impacto del bloqueo al suministro de combustible que enfrenta la Isla.

Al margen de las plenarias, el jefe de la diplomacia cubana sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos de Malasia, Sudáfrica y Uganda, considerados positivos por la delegación.

La participación de Cuba continuará este viernes 15 de mayo en la sesión "Reformas de la gobernanza global y el sistema multilateral", donde se prevé abordar temas prioritarios de la agenda del Grupo.

La delegación cubana estuvo integrada además por Juan Carlos Marsán Aguilera, embajador en la India, y Carlos Miguel Pereira Hernández, director general de Asuntos Bilaterales de la Cancillería.