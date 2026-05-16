Disponible abrazo latinoamericano entre Chico Buarque y Silvio Rodríguez (+ Video)

La Habana, 16 may (ACN) El canal oficial de YouTube del poeta, compositor e intérprete cubano Silvio Rodríguez publicó este viernes la reciente unión del artista con el cantautor brasileño Chico Buarque de Hollanda en el clásico Sueño con serpientes (1974), el abrazo de dos latinoamericanos que han convertido la creación musical en un acto de conciencia, belleza y resistencia.

Filmado en La Habana entre el 6 y el 11 de abril pasado, el estreno del video llega cargado de simbolismo, al mostrar una Habana que sobrevive a múltiples dificultades cotidianas, donde aparecen dos gigantes de la cultura encontrándose desde la serenidad, la complicidad y la poesía, reza una descripción realizada por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) al compartir el enlace que conduce al audiovisual.

La vieja canción de Silvio, aparecida originalmente en el álbum Días y Flores (1975), reinterpretada ahora junto a Chico, adquiere nuevos matices: las serpientes ya no son únicamente las amenazas de siempre, son también las sombras de un tiempo muy difícil que solo puede enfrentarse desde la dignidad y la esperanza, añade la Uneac.

Más allá de la trascendencia del hecho cultural, se supo que los beneficios del proyecto serán destinados a la Sala de Pediatría del Instituto Nacional de Oncología de Cuba, lo que convierte la obra en un acto de solidaridad que vale la pena compartir para amplificar su alcance.

Sueño con serpientes, grabado en los Estudios Ojalá por notables músicos cubanos como Jorge Aragón en los arreglos, Frank Fernández en los teclados, Niurka González en la flauta, Jorge Reyes en el contrabajo, Malva Rodríguez en el piano y Oliver Valdés en la batería y percusión, no solo conmueve por su profundidad artística, sino también por la ternura que la sostiene.

Allí, en el estudio, o en las locaciones donde transcurre el videoclip, el realizador y fotógrafo Francisco Proner brasileño supo capturar una atmósfera íntima, familiar, y luminosa, donde los artistas dialogan, se confiesan, fraternizan y sueñan.

Escuchar a Chico Buarque cantar versos que pertenecen a la memoria sentimental de América Latina es una experiencia profundamente emocionante; su voz dialoga con la de Silvio desde la madurez, las heridas y las certezas acumuladas en décadas de compromiso de ambos con sus pueblos; no es nostalgia: es permanencia, expresa la misma fuente.

La publicación de la Uneac alude a las palabras del presidente Miguel Díaz-Canel, las cuales resumen el sentimiento que despierta esta colaboración: “¡Qué maravilla! Chico y Silvio cantando juntos Sueño con serpientes, un tema tan conocido que, sin embargo, suena muy nuevo”.

Y quizás ahí radique el milagro de esta obra: demostrar que la verdadera canción de autor nunca envejece, porque siempre encuentra nuevas formas de nombrar el dolor, la resistencia y la esperanza.

En tiempos en que abundan el ruido y la fugacidad, Sueño con serpientes vuelve a recordarnos que la música también puede ser refugio, denuncia y abrazo, concluye la Uneac al significar el estreno de la nueva y necesaria versión entre esos dos baluartes de la canción latinoamericana.