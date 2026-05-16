Morales Ojeda en Matanzas constatará sostenibilidad de procesos

Cárdenas, Matanzas, 16 may (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), recorre hoy instituciones, entidades y obras en la provincia de Matanzas para constatar la sostenibilidad y el desarrollo de procesos y servicios relevantes.

A Morales Ojeda lo acompañan Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado del Comité Central del PCC; Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del PCC en la provincia de Matanzas; Marieta Poey Zamora, gobernadora del territorio, y otras autoridades políticas y gubernamentales locales que mantienen un seguimiento diario a los principales servicios para el pueblo.

En el Centro de Rehabilitación del Neurodesarrollo Rosa Luxemburgo, en la llamada Ciudad Bandera, conoció Morales Ojeda sobre la valiosa labor de evaluación, diagnóstico y rehabilitación que se mantiene en el Centro a pesar de las complejidades del contexto nacional.

Jorge Pedro Rodríguez Fernández, director del Centro y Doctor en Ciencias Biomédicas, expuso que recientemente se logró la instalación de paneles solares con el apoyo del Partido Comunista Alemán, lo que permitió retomar servicios vulnerables al déficit de generación del sistema eléctrico nacional.

La cotidianidad cubana afronta retos notables condicionados por el arreciado bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, pero a pesar de la disponibilidad limitada de recursos y el marcado déficit de combustibles, persiste la voluntad de la resiliencia y tiene Matanzas ejemplos valiosos de ello.