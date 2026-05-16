Intercambiaron Cuba y la India sobre históricos nexos bilaterales

La Habana, 16 may (ACN) En el marco de su participación en la Reunión de Cancilleres del grupo Brics, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, y Rahul Gandhi, líder del Congreso Nacional Indio, intercambiaron sobre las históricas relaciones entre los dos países y los avances en diversos sectores económico-comerciales, de cooperación e inversiones.

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El encuentro con el líder indio se sumó a la intensa agenda diplomática del Canciller cubano en Nueva Delhi esta semana, que incluyó una reunión con el primer ministro Narendra Modi, ocasión en que reafirmó la voluntad de Cuba de continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales en diversos sectores.

Me reuní con @RahulGandhi, líder del Congreso Nacional Indio, en el marco de mi participación en la Reunión de Cancilleres de BRICS.



Intercambiamos sobre las históricas relaciones entre la #India y #Cuba y los avances alcanzados en diversos sectores económico-comerciales, de… pic.twitter.com/SkWoxtHtvN — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 16, 2026

A través de su cuenta oficial en la red social X, Rodríguez Parrilla destacó hoy lo acontecido en esos encuentros y expresó también su agradecimiento a los amigos de Cuba en la India por la solidaridad mostrada hacia el país caribeño.

Fue emocionante participar en el acto organizado por ellos en Nueva Delhi, en una nueva muestra de apoyo al pueblo cubano frente a las amenazas de agresión, el recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético del gobierno de Estados Unidos, escribió, y sentenció: "se equivocan quienes apuestan por aislarnos y asfixiarnos”.

Durante la Reunión de Cancilleres de Brics, Rodríguez Parrilla denunció que Cuba se encuentra bajo la amenaza de una agresión militar directa de EE. UU. y sufre los efectos de un bloqueo brutal a los suministros de combustible, y calificó esta situación como una creciente amenaza a la paz y la seguridad internacionales.

El ministro cubano instó a impulsar una verdadera democratización de las Naciones Unidas y ponderó el papel de los Brics como alternativa al anquilosado e injusto orden económico internacional.