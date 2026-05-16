Celebraron en Roma primera Santa Misa por la Paz y Desarrollo de Cuba

La Habana, 16 may (ACN) La Santa Sede celebró hoy su primera Santa Misa por la Paz y el Desarrollo de Cuba en la Iglesia de San Ignacio de Loyola, en Roma, presidida por el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral.

El Cardenal pidió rezar para que "la amada tierra cubana pueda conocer días de mayor serenidad", de concordia y esperanza, en un contexto de fuertes presiones económicas y amenazas militares por parte de Estados Unidos, destacó Prensa Latina.

La celebración litúrgica, de gran importancia en el contexto actual que enfrenta la Isla, contó con la intervención del embajador de Cuba ante la Santa Sede, Leyde Rodríguez; del padre Vicenzo D'Adamo, rector de la iglesia; y del padre jesuita Massimo Névola, quienes se dirigieron a un amplio número de asistentes, entre ellos el embajador cubano ante Italia, Jorge Luis Cepero; el reconocido poeta y etnólogo cubano Miguel Barnet, quien se encuentra de visita en ese país, así como representantes de los cuerpos diplomáticos acreditados ante Roma y la Santa Sede, integrantes de asociaciones de amistad con Cuba y miembros de la comunidad de cubanos residentes en Italia.

El cardenal Michael Czerny expresó que en la misa "llevamos ante el altar del Señor los sufrimientos, las esperanzas y las expectativas del pueblo cubano, y lo hacemos con respeto, con sinceridad y con un profundo afecto por una tierra que custodia una historia rica en dignidad, cultura, sacrificio, fe y resiliencia".

En clara referencia a las presiones y amenazas que enfrenta Cuba, aseveró que toda lógica de confrontación permanente corre el riesgo de agravar el peso que ya recae sobre las personas comunes, especialmente sobre los más pobres, los ancianos, los enfermos y los niños.

El purpurado citó al papa León XIV, quien reafirmó recientemente que ningún orden estable puede nacer de la fuerza de las armas ni de la presión que humilla a los pueblos, y que el desarrollo humano crece, en cambio, a través del diálogo, del derecho internacional, de la cooperación entre las naciones y de la protección de la dignidad de todo ser humano.

Por su parte, el padre Névola recordó que "el Evangelio nos enseña que deben tomarse otros caminos, en lugar de los de la violencia"; calificó al bloqueo económico norteamericano contra Cuba como un verdadero asedio y condenó las amenazas de invasión militar.

El embajador Leyde Rodríguez agradeció en nombre del pueblo y el gobierno cubanos por la celebración de esta misa, y enfatizó que Cuba es un país solidario, pacífico, soberano e independiente, y no representa una amenaza a la seguridad nacional de ninguna otra nación.

Tenemos derecho a vivir en paz, sin amenazas de agresión militar, en respeto a la dignidad humana y sin obstáculos de ningún tipo para nuestro desarrollo económico integral, concluyó el diplomático.