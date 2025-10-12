Finaliza encuentro continental solidario con Cuba

La Habana, 12 oct (ACN) El IX Encuentro latinoamericano y caribeño de solidaridad con Cuba finalizó este domingo en México en lo que constituyó un renovado impulso para el fortalecimiento del movimiento regional en respaldo a la Isla, asediada por Estados Unidos.

Marcos Rodríguez Costa, embajador en México, agradeció en nombre de Cuba y su pueblo la organización y desarrollo del foro que contó con la asistencia de más de 500 delegados de una treintena de países.

Destacó la iniciativa de los amigos de República Dominicana de organizar una Cumbre Alternativa de los Pueblos en protesta por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la X Cumbre de las Américas el 4 y 5 de diciembre en Punta Cana.

El embajador reiteró la solidaridad con el pueblo palestino, víctima de genocidio, y con Venezuela que enfrenta la hostilidad imperial que despliega sus fuerzas militares en el Caribe lo cual amenaza la paz y seguridad regionales.

En su discurso denunció que el recrudecido bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo del país “pero también es una prueba constante de resistencia y creatividad”, aseguró.

Llamó a dedicar el año 2026 a destacar el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro en el centenario de su natalicio, promoviendo su pensamiento, ejemplo de lucha, compromiso con la justicia social y su amor por la humanidad.

Rodríguez Costa felicitó al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) en su 65 aniversario, que se cumple en diciembre próximo, y lo calificó de faro de solidaridad internacional.

Fernando González Llort, presidente del ICAP, integró la delegación cubana al Encuentro, que rindió homenaje a Fidel y promovió la unidad, coordinación e integración del movimiento de solidaridad con Cuba en la región.