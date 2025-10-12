Yadián Martínez firma primer cero jit, cero carreras de la serie

La Habana, 12 oct (ACN) El derecho de Mayabeque Yadián Martínez protagonizó hoy la mejor actuación de un lanzador en lo que va de Serie Nacional de béisbol cuando dejó sin jits ni carreras a La Isla en el cierre de la subserie particular.

Martínez caminó los nueve innings en los que ponchó a cinco bateadores y solo uno entró en circulación por boleto para firmar el juego 67 en la historia de los campeonatos beisboleros cubanos que concluye por No-No.

De acuerdo con los archivos del estadístico Benigno Daquinta, este es el segundo partido de cero jits, cero carreras que tiene por escenario el parque Nelson Fernández de San José de Las Lajas.

El anterior juego así en este estadio sucedió el 20 de enero de 2001, cuando el santiaguero Norge Luis Vera derrotó al entonces conjunto Habana con el mismo marcador de este domingo.

De los 67 juegos ganados por No-No, el impetuoso Yadián se anotó el número 64 a una sola mano, el 52 en que se consumieron los nueve innings y el 59 en series nacionales, los demás han sucedido en selectivas (7) y superligas (1).

El escalafón de los lanzadores con más victorias por esa vía lo encabeza Juan Pérez Pérez, autor de tres, dos con el traje de Camagüey y uno con Ganaderos.

Entre los estadios, el habanero Latinoamericano ha servido de escenario a 14 partidos de cero jits cero carreras y el Augusto César Sandino, de Santa Clara, a 11, únicos con más de una decena en la historia de los torneos cubanos de pelota.