Accidente de tránsito causa avería eléctrica en Ranchuelo (+Fotos)

Ranchuelo, 12 oct (ACN) En horas de la noche de este domingo un camión perteneciente a la Empresa de transportación y servicios a la mecanización (TRAZMEC) Chapa B-207 710 impactó un poste eléctrico en la calle Coronel Acebo entre Leoncio Vidal y Faustino Solís, dejando sin electricidad varios circuitos de Ranchuelo.

El impacto provocó en la Sub Estación un arco de luz incandescente que se pudo apreciar desde varias partes del territorio, causando una avería de gran magnitud, informó a la ACN Everest Morales Pérez, director de la empresa eléctrica del municipio.

Están afectados los circuitos 188,189,89 y 97, nuestras brigadas evalúan los daños en las líneas primarias y secundarias, expresó el directivo.

Según declaró Armando Consuegra Sotolongo, Director de Salud, el chófer fue trasladado con un menor de edad que viajaba en el vehículo, hasta el policlínico "Juan B Contreras" dónde es atendido por los especialistas.

Jeily Manresa Sarduy, presidenta de la asamblea municipal del Poder Popular, explicó que están sin servicio eléctrico aproximadamente 10 mil personas, no existen fallecidos, ni heridos como consecuencia del accidente.

En el lugar se encuentran Fuerzas conjuntas del Ministerio del Interior, autoridades del Partido y el Gobierno del territorio.