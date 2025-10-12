Sesión final encuentro solidario con Cuba rinde homenaje a Fidel

La Habana, 12 oct (ACN) Con un homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro comenzó este domingo en México la sesión final del IX Encuentro continental latinoamericano y caribeño de solidaridad con Cuba, que cuenta con la asistencia de medio millar de delegados de más de 30 naciones.

Fue proyectado del documental “El sueño de la Unión” que expone el pensamiento del líder histórico de la Revolución como continuador de las ideas bolivarianas y martianas, mientras el teólogo brasileño Frei Betto ofreció la conferencia “Fidel y la unidad latinoamericana y caribeña”.

El teólogo de la liberación @freibetto ofreció una conferencia inspiradora, como parte del IX Encuentro Continental de Solidaridad con #Cuba , donde reflexionó sobre el legado de #Fidel y los desafíos actuales del movimiento solidario.@EmbaCuMex #CubaVencerá #100AñosConFidel pic.twitter.com/cuTlYU5irF — Siempre con Cuba (@siempreconcuba) October 12, 2025

El resto de la jornada incluye una Declaración Final y la presentación de los acuerdos de las Mesas de trabajo que trataron las vías y acciones para ampliar y fortalecer el movimiento en defensa de la Revolución, la batalla contra el bloqueo y por la exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, así como la incorporación de más jóvenes a las organizaciones.

De igual forma los delegados brindaron una atención especial a la coordinación e integración del trabajo solidario y a la promoción de proyectos económicos locales en tanto ratificaron el respaldo a Palestina, Venezuela y todas las causas justas de los pueblos.

El foro, iniciado el pasado jueves, recibió numerosos saludos como el de Blanca Eekhout, presidenta del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad con los Pueblos, quien manifestó “profunda admiración y respeto por el pueblo cubano y su Revolución, ejemplo de dignidad y firmeza ante el más feroz de los bloqueos”.

El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba organizó el Encuentro que será clausurado por el embajador cubano en esa nación, Marcos Rodríguez Costa.