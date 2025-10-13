Convocan a Cumbre alternativa de los Pueblos

La Habana, 12 oct (ACN) Una Cumbre de los Pueblos en Santo Domingo en protesta por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la X Cumbre de las Américas el 4 y 5 de diciembre en Punta Cana fue convocada hoy desde la cita continental solidaria que sesionó en México.

El medio millar de delegados de una treintena de países brindaron un amplio respaldo a la iniciativa presentada por Roberto Payano Pantaleón, en representación de la Campaña dominicana y el Comité puertorriqueño de solidaridad con Cuba.

“La exclusión de las tres naciones hermanas constituye una claudicación del gobierno del país anfitrión ante las brutales presiones de Estados Unidos que intenta reimponer la Doctrina Monroe amenazando la paz, la seguridad y la estabilidad en el área”, remarca la convocatoria.

¡Ante una Cumbre de las Américas construida sobre la coerción y la exclusión, y frente a la ofensiva imperialista, promovamos la solidaridad, la unidad y la paz en nuestra región!, subraya el llamamiento.

En el discurso clausura del IX Encuentro continental latinoamericano y caribeño de respaldo a Cuba, el embajador de la Isla en México, Marcos Rodríguez Costa, afirmó que la Cumbre alternativa es acogida con entusiasmo.

Será un espacio legítimo de encuentro, diálogo y articulación entre los movimientos solidarios con Cuba y las causas justas, como expresión de una región que no acepta imposiciones ni exclusiones, aseguró.

El pasado 30 de septiembre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió un comunicado señalando que la unidad y defensa de Nuestra América pasa por una Cumbre hemisférica sin exclusiones.

De persistir esta decisión prevalecerá la subordinación y el sometimiento al vecino voraz y expansionista, que amenaza la paz, seguridad y estabilidad regionales en abierto desafío a la Proclama de la América Latina y el Caribe como Zona de Paz, agregó.