Felicita Díaz-Canel a su homólogo de Rusia en su cumpleaños

La Habana, 7 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, felicitó hoy a su homólogo de Rusia Vladimir Putin, por su 73 cumpleaños.

Desde Cuba, le deseamos mucha salud y ventura personal, para que siga liderando exitosamente a ese hermano país, declaró el mandatario en su cuenta de X.

A propósito de la fecha, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, se unió a las felicitaciones al jefe de Estado ruso.

Con su mensaje, el premier cubano destacó los entrañables lazos de amistad y cooperación con este país.

El mandatario de la Federación de Rusia nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado.

El 31 de diciembre de 1999 Putin asumió el cargo de presidente interino de Rusia, y el 26 de marzo de 2000, mediante votación popular, fue elegido jefe del Estado ruso, luego de eso ha sido reelegido varias veces para este cargo en 2004, 2012, 2018 y 2024.

Bajo la dirección de Vladímir Putin, Rusia acogió varios de los mayores eventos internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi y la Copa Mundial de Fútbol de 2018.

Además, con la participación activa de Rusia se crearon importantes asociaciones internacionales como los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la Unión Económica Euroasiática (UEE), que fortalecieron la posición del país en el escenario mundial.

Cuba y Rusia celebraron el 8 de mayo de este 2025 el aniversario 65 del restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales.