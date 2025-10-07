Reportan 22 lesionados por accidente de tránsito en Jiguaní 

Bayamo, 7 oct (ACN) Un total de 22 personas lesionadas, siete de ellas de gravedad, es hasta el momento el saldo preliminar del accidente de tránsito ocurrido sobre las 11:00 a.m. de hoy, en el puente elevado de la zona de Santa Rita, municipio de Jiguaní, en la oriental provincia de Granma.

Reportes de medios de prensa, y publicaciones en redes sociales de autoridades locales y del territorio presentes en el lugar, indican que el siniestro ocurrió cuando un camión particular, procedente de la vecina Santiago de Cuba, perdió la dirección y se precipitó desde la altura.

Un equipo de la emisora Radio Jiguaní detalló que los pasajeros con lesiones de mayor peligro fueron trasladados hacia el hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes, de la ciudad de Bayamo, mientras el resto recibe atención médica en los policlínicos Edor de los Reyes, de la cabecera municipal, y David Moreno, de la propia comunidad de Santa Rita.

La doctora Leticia Fernández, directora de Salud Pública en la localidad, precisó que hasta ahora no se reportan fallecidos, y ante la emergencia tuvieron garantía de los recursos necesarios para el tratamiento a los accidentados, entre los cuales no hubo menores de edad ni embarazadas.

Según las fuentes, el vehículo siniestrado no brindaba un servicio habitual de carga de pasajeros, sino que cumplía un viaje de alquiler, a solicitud de un grupo de trabajadores por cuenta propia de Santiago de Cuba, quienes se dirigían hasta el costero municipio de Niquero, para participar allí en unas festividades actualmente en curso.

La causa preliminar del accidente apunta a una falla de la barra de transmisión del camión, lo cual provocó que el chofer perdiera el control del mismo.