Díaz-Canel condena genocidio y exige reconocimiento a Palestina

La Habana, 22 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, condenó hoy en la red social X el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza.

En su mensaje, el mandatario expresó: “son más de 100 mil los palestinos asesinados en Gaza, por bombas, hambre y enfermedades sin atención médica”,

Asimismo, subrayó en su post que “por ellos y por grandes protestas populares, varios gobiernos reconocen por fin como Estado a Palestina, pero el genocidio continúa. Israel debe ser condenado”, escribió.

Según la Comisión Internacional Independiente de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, Israel comete actos genocidas en Gaza desde octubre de 2023, que incluyen asesinatos masivos, destrucción sistemática de infraestructura civil, uso del hambre como arma de guerra y ataques a personal médico y humanitario.

La cifra de víctimas, confirma la fuente, supera los 65 mil muertos, con más de 1.9 millones de desplazados y una devastación casi total del sistema sanitario y educativo.

Fuentes nacionales suscriben que Cuba ha denunciado reiteradamente el genocidio en Gaza ante organismos internacionales y subrayan que en fecha reciente, Anayansi Rodríguez Camejo, viceministra de Relaciones Exteriores, demandó una solución justa y duradera al conflicto, basada en la creación de dos Estados y el respeto al derecho de autodeterminación del pueblo palestino.