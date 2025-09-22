Reafirma Canciller cubano compromiso con la Celac

La Habana, 22 sep (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, participó hoy en la Reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en el contexto del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU-80), en Nueva York.

A través de la red social X, el Canciller cubano reafirmó la disposición de Cuba de continuar colaborando activamente con los trabajos de la Celac, a fin de impulsar avances en áreas de interés regional que contribuyan al desarrollo y bienestar de los pueblos latinoamericanos y caribeños.

La Celac, creada en 2010 como mecanismo de concertación política y diálogo regional, agrupa a 33 Estados de América Latina y el Caribe, con Colombia en la presidencia pro tempore en 2025, y refuerza, como organismo, su papel en la promoción de la integración regional y la articulación de agendas comunes en temas como transición energética, autosuficiencia alimentaria, migración y lucha contra el cambio climático.

Rodríguez Parrilla encabeza la delegación de Cuba que asiste al Segmento de Alto Nivel de la AGNU-80, según informó Cubaminrex, y cumplirá una amplia agenda de trabajo que incluye de manera especial, la participación en la conmemoración del aniversario 80 de la fundación de las Naciones Unidas.