Abanderaron selección (m) de Cuba al Mundial de Fútbol sub-20

La Habana, 22 sep (ACN) La selección nacional masculina sub-20 de fútbol, que representará a Cuba en el Campeonato Mundial de la categoría en Chile, del 27 de septiembre al 19 de octubre, fue abanderada hoy en el Memorial José Martí, en la capitalina Plaza de la Revolución.

Raúl Fornés, vicepresidente primero del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), encabezó la ceremonia, dedicada al aniversario 172 del natalicio del Héroe Nacional de Cuba, José Martí, y el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

También estuvieron en la presidencia del acto de abanderamiento, Emilia Rebeca Hernández, directora nacional de Formación y Superación del Inder, así como Ciro Escalona y Miguel Ángel Díaz, vicepresidente y secretario de la Asociación Cubana de Fútbol (AFC), respectivamente.

Ante miembros del Consejo de Dirección de la AFC, directivos, atletas y entrenadores, la gloria del deporte cubano Andrés Faustino Roldán entregó la enseña nacional a Fornés, quien a su vez la colocó en manos del capitán del equipo, Karel Pérez, escoltado por los jugadores Maikol Vega y Romario Torres.

Yordy David Hodelin leyó el compromiso de la delegación.

En entrevista con la Agencia Cubana de Noticias, el director técnico del equipo, Pedro Pablo Pereira, expresó que este conjunto tiene como principales pretensiones competir dignamente y siempre poner en alto el nombre de Cuba.

Explicó que el conjunto de 21 jugadores de la isla antillana tiene a cinco de ellos militando en la liga nacional, mientras que el resto lo hace en ligas extranjeras.

La principal característica de la escuadra cubana, acotó Pereira, es la unidad y el compromiso de darlo todo en el terreno de juego, con la premisa táctica de ser sólidos en defensa y realizar transiciones rápidas que permitan al conjunto tener opciones claras de llegar al gol.

Este es un equipo veloz, con varios jugadores bastante rápidos, que le saben dar pausa al juego, con un buen manejo del balón y un sistema sólido en defensa, que nos permita ser ordenados y defender bien nuestro arco, y buscará aprovechar el espacio que dejen los contrarios para originar situaciones de gol.