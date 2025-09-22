Falleció Roberto Ruperto Cabrera Catasús

La Habana, 22 sep (ACN) Roberto Ruperto Cabrera Catasús, fotorreportero y editor de la Agencia Cubana de Noticias, falleció en la noche de este domingo en la capital cubana, a la edad de 74 años, luego de luchar contra el cáncer.

Desde el año 2014 Roberto integró el colectivo de la ACN en el departamento de Fotografía, trabajador consagrado, profesional respetado por todos sus compañeros de labor.

En su trayectoria laboral fue durante 11 años fotógrafo en la Editora Política, fotógrafo de calle y de galería, también profesor de inglés en la enseñanza media.

Por solicitud personal y familiar su cadáver será cremado.

Llegue a sus familiares, colegas y amigos las más sentidas condolencias ante esta pérdida.