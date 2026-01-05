Denuncian juristas cubanos agresión de EE.UU. contra Venezuela

La Habana, 5 ene (ACN) La Unión Nacional de Juristas de Cuba denunció la agresión militar ejecutada por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, y exigió respeto a la soberanía de ese país, según declaración oficial difundida en esta capital desde la página web del Tribunal Supremo Popular.

El pronunciamiento señaló que el bombardeo quebrantó los artículos 1.2 y 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que establecen la obligación de fomentar relaciones de amistad entre las naciones y abstenerse del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

La organización convocó a juristas, intelectuales y entidades amigas a reclamar ante la Organización de Naciones Unidas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y otras instancias regionales, para denunciar el hecho y exigir reparación de los daños humanos y materiales ocasionados al pueblo venezolano.

El texto demandó el cese inmediato de la detención del presidente Nicolás Maduro Moros y de su esposa Cilia Flores, así como de los actos de agresión contra Venezuela.

Los juristas ratificaron su respaldo a la declaración de la Celac que reconoce a América Latina y el Caribe como Zona de Paz, y llamaron a multiplicar la solidaridad internacional para detener las acciones de chantaje y amenaza contra los países de la región.

La declaración exigió la intervención de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU, con el fin de que adopten resoluciones inmediatas para poner fin a la agresión.

Por su importancia, la ACN reproduce la declaración íntegramente:

DECLARACIÓN DE LA UNIÓN NACIONAL DE JURISTAS DE CUBA

La Habana, 3 de enero de 2026.

La Unión Nacional de Juristas de Cuba, DENUNCIA la agresión cobarde de la actual administración del gobierno de los Estados Unidos contra el hermano pueblo venezolano y exige el respeto al gobierno de Venezuela.

El bombardeo ejecutado por Estados Unidos quebranta los artículos 1.2 y 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas que refrenda fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y de igual manera dispone que las naciones se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

Convocamos a los juristas, intelectuales y organizaciones amigas a reclamar ante la Organización de Naciones Unidas, la CELAC, UNASUR y las demás organizaciones de la región y, además:

- Denunciar este crimen internacional y exigir la reparación de los daños humanos y materiales causados al noble pueblo venezolano.

- Exigir el cese inmediato de la detención arbitraria del presidente Nicolás Maduros Moros y de su esposa, la primera combatiente Cilia Flores, así como los actos de agresión contra Venezuela.

Ratificamos nuestra voluntad de defender la declaración de la CELAC al reconocer a la América Latina como Zona de Paz.

Llamamos a multiplicar la solidaridad de todas las personas de bien del mundo, para que cesen definitivamente los actos de agresión, chantajes y amenazas del gobierno de los Estados Unidos contra los países de América Latina y en especial Venezuela.

Exigimos, amparados por las normas elementales del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, la intervención de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a fin de que adopten las resoluciones inmediatas para poner fin a la agresión.

Unión Nacional de Juristas de Cuba.