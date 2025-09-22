Concluyó Morales Ojeda visita de trabajo a Venezuela

La Habana, 22 sep (ACN) Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), llegó a esta capital, procedente de Caracas, donde realizó una visita oficial por invitación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Así lo informó hoy en X el dirigente partidista cubano, quien cumplió en la nación suramericana un programa de trabajo desde el pasado jueves, enfocado en dar seguimiento al acuerdo de intercambio y cooperación suscrito entre ambas formaciones políticas, así como en consolidar las relaciones bilaterales.

Morales Ojeda resaltó en su mensaje que luego de su visita a Venezuela, comienza una nueva semana de trabajo en función de consolidar las prioridades del PCC.

Seguiremos en constante vínculo con la base, unidos por Cuba, aseguró.

Durante su estancia en Venezuela, el secretario de Organización del Comité Central del PCC se reunió con el presidente Nicolás Maduro; con el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello; y con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

También sostuvo intercambios con Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, y con Rander Peña Ramírez, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos.

Igualmente, Morales Ojeda rindió homenaje al Comandante Hugo Chávez, intercambió con colaboradores cubanos y ratificó la solidaridad de Cuba con Venezuela ante las amenazas de Estados Unidos.