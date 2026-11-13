Apuesta industria conservera de Holguín por nuevas alianzas (+ Fotos)

Holguín, 13 nov (ACN) La Empresa de Conservas de Vegetales Turquino de Holguín apuesta por la gestión de vínculos con nuevos actores económicos para mantener operativas sus líneas productivas destinadas al comercio minorista y mayorista.

Rodolfo Mora Mora, director general de la entidad, explicó a la ACN que los acuerdos con actores no estatales para adquirir materias primas y desarrollar producciones cooperadas han permitido ampliar su objeto social y otorgar mayor autonomía a la industria, donde funcionan tres líneas principales.

Destacan entre las elaboraciones, orientadas a la venta en moneda nacional y al comercio en divisas, el puré de tomate, los néctares de frutas, la salsa holguinera, el puré frito y la mermelada de mango, en diversos formatos.

Ante el complejo contexto económico del país y la limitada disponibilidad de combustible, estos encadenamientos favorecen la solvencia de la empresa, que también ha instalado equipos eléctricos en sustitución de la caldera con el objetivo de elaborar pasta, vinagre y salsa china, precisó.

El directivo señaló que la comercialización a la población se realiza mediante una tienda cercana a la sede, la participación cada domingo en ferias de productos alimenticios en el consejo popular Pedro Díaz Coello y la colaboración con instituciones.

Además, añadió que la apertura a las ventas en dólares, mediante estos acuerdos, ha facilitado las transacciones, la recuperación de ofertas, el reabastecimiento y la adquisición de recursos que necesita la fábrica.

Como parte de su responsabilidad social, la entidad contribuye a la atención de trabajadores de instituciones estatales de la comunidad, entre ellas la farmacia y el consultorio del médico y la enfermera de la familia, así como de personas en situación de vulnerabilidad, acotó.

Entre los principales desafíos que enfrenta la industria, Mora Mora mencionó las consecuencias del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos sobre el desabastecimiento de combustible que requieren las calderas y la escasez de piezas e insumos.

Con más de 70 años de experiencia en la provincia, la Empresa Turquino incluye en su cartera semielaborados de frutas, salsas, especias, condimentos, jaleas y compotas, respaldados por marcas como Taoro.