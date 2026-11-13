Magia de los Sueños defiende el arte de los niños holguineros (+ Fotos)

Holguín, 13 nov (ACN) El proyecto sociocultural Magia de los Sueños defiende el derecho de los niños holguineros a crear y expresarse mediante las artes, en un espacio donde cada infante se siente visto, escuchado y capaz de convertir sus ilusiones en obras.

Yailen Almaguer, instructora de arte y directora de la iniciativa, explicó a la ACN que el colectivo surgió como un destello en medio de la rutina diaria, cuando un grupo de pequeños se preguntó si podía crear obras más allá del juego y el esparcimiento, y pronto se convirtió en un espacio en el que las manifestaciones artísticas sirven para encontrar su propio modo de expresarse.

La directora subrayó que el objetivo del proyecto trasciende la enseñanza de una coreografía o una canción, pues busca demostrar que la expresión artística es una manera de hablar al mundo, generar un entorno donde todos se sientan vistos y escuchados, y formar artistas seguros de sí mismos y de su propia voz.

Acotó que también se busca que los integrantes aprendan a ser mejores personas, agradecidas con la vida, que compartan valores y rescaten la belleza de la tradición popular, con la implicación de padres, abuelos y toda la familia.

Actualmente, 47 infantes forman parte de Magia de los Sueños, que cuenta con espacios en la Biblioteca Provincial Alex Urquiola, el Cine Martí y la Plaza Lenin, en el área conocida como Los Chinos, un sitio que se integró a la comunidad tras un largo proceso de limpieza y organización.

Además, su labor se ha extendido a eventos de la provincia, incluida la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, donde ha dado a conocer el talento infantil.

Entre los anhelos pendientes, Almaguer mencionó que se requiere apoyo institucional para cubrir gastos de vestuario y escenografía, y que aspiran a que los menores compartan las tablas con artistas profesionales y a que la iniciativa llegue a otros municipios y provincias.

A Magia de los Sueños se viene a descubrir que lo que los niños sueñan y sienten ya es arte; ese es el mensaje que transmitimos a cada niño y niña que entra, que su voz siempre va a salir en este lugar, concluyó la directora.

Nacido en noviembre de 2023, el proyecto Magia de los Sueños se consolida como referente de la cultura comunitaria en Holguín y enaltece los valores de la creación infantil.