Comunicaciones en Cuba, doce meses para conectar con el futuro

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) anunció el 30 de mayo último un incremento en las tarifas de acceso a Internet a través de datos móviles, el hecho más trascendental del sector de las Comunicaciones a lo largo de este 2025.

Como parte de la implementación, se establecieron las recargas nacionales hasta un monto de 360 pesos cubanos para los usuarios del servicio móvil prepago en un transcurso de 30 días, así como el empleo de los planes de datos desde cualquier red.

Pese a que la medida tuvo como intención sostener los servicios de telecomunicaciones, mejorar su calidad e impulsar el desarrollo tecnológico de la sociedad, no es menos cierto que no fue bien vista por la sociedad y provocó expresiones de descontento popular.

Del 11 al 13 de marzo, se celebró la Cumbre Mundial de la Unión Internacional de las Comunicaciones, en el Hotel Meliá Internacional de Varadero, y reunió a jóvenes de todo el mundo para debatir sobre los desafíos y oportunidades de las tecnologías emergentes.

La Cumbre abordó temas cruciales como el empoderamiento digital de las nuevas generaciones, la reducción de la brecha de competencias digitales, la inteligencia artificial (IA), y la sostenibilidad y el impacto de las tecnologías transformadoras.

Posteriormente, el 17 de marzo resultó de gran relevancia la primera Reunión de Ministros de Información y Comunicación Social, en el contexto del IV Coloquio Internacional Patria.

En abril se presentaron tres programas sectoriales para promover la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Ministerio de las Comunicaciones (Mincom) para el periodo 2026-2030, y para dar así continuidad a otras iniciativas del organismo.

A raíz de la segunda mitad del año se intensificó el trabajo de las entidades cubanas en función de fortalecer los objetivos de la política para la Transformación Digital, la Agenda Digital Cubana y la Estrategia para el Desarrollo y Uso de la IA en el país.

El mes de agosto también acogió el XXI Foro de Gobernanza de Internet del Caribe (CIGF), con sede en el centro de convenciones del hotel Meliá Internacional Varadero, espacio donde se ratificó la voluntad de la mayor de las Antillas de seguir avanzando hacia la transformación digital de la sociedad.

La cita, que reunió de manera presencial y virtual a expertos, académicos, tecnólogos y líderes juveniles, posibilitó una actualización de la mirada cubana y regional en cuanto a la gestión de cuestiones relacionadas a la transformación digital. Así como la asimilación de las tecnologías de la información a los contextos nacionales de países que afrontan el desafío del desarrollo en condiciones de resiliencia por los efectos del orden económico actual, el cambio climático y los efectos acumulados de estos en las economías de pequeños países insulares.

Del 20 al 30 de noviembre se realizó la IV Jornada Nacional de Ciberseguridad con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de esta práctica en la vida cotidiana y profesional, e incluyó el Taller Nacional de Ciberseguridad, además talleres técnicos, simulacros de respuesta ante ciberataques y campañas en diferentes plataformas.

Noviembre marcó un momento importante para el Mincom con su participación en la XLI Feria Internacional de La Habana, del 24 al 29 en el recinto ferial Expocuba.

La cita fue epicentro de novedosas soluciones de IA desarrolladas en el archipiélago, dentro de las cuales destacó “Cecilia”, un proyecto dedicado a construir el ecosistema de IA generativa en el país desde un modelo de lenguaje nacional.

Durante la jornada de clausura del mayor evento comercial de la nación caribeña, se otorgó el Gran Premio de Stand a IA Cuba, del Mincom, en reconocimiento al cuidado del espacio expositivo y la coherencia conceptual.

A principios de diciembre, la plataforma de comercio electrónico Enzona presentó dos nuevas versiones destinadas a fortalecer la gestión digital y la interacción de los usuarios a través de una eficiencia superior en las transacciones y toma de decisiones en tiempo real.

Por su parte, la Enciclopedia Colaborativa Cubana en la Red (EcuRed) celebró el día 14 del propio mes 15 años de fundada, por lo que los Joven Club de Computación recibieron en redes sociales las felicitaciones del Mincom por su ardua labor en posicionar a esa plataforma digital de consulta como la más visitada en el país.

Ernesto Soberón Guzmán, representante permanente de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas, denunció el 18 de diciembre durante la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de ese organismo las limitaciones impuestas a Cuba para el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a la vez que reconoció que estás mantienen un papel esencial para el desarrollo, aunque su impacto positivo sigue siendo precario en los países de desarrollo.

Se anunció, además, la XX Convención y Feria Internacional Informática 2026, que se desarrollará del 24 al 27 de marzo próximo en el Palacio de Convenciones de La Habana y el recinto ferial Pabexpo, bajo el lema “Transformación Digital para el Desarrollo Sostenible”.

A lo largo del 2025 el sector representó un factor importante para Cuba puesto que las comunicaciones dejaron de ser solamente un puente entre las personas y se convirtieron en un motor de desarrollo sostenible e identidad cultural cubana.