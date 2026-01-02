Ciencia villaclareña destaca con proyectos de impacto en 2025

Santa Clara, 2 dic (ACN) La comunidad científica de Villa Clara obtuvo la condición de provincia destacada al cierre de 2025, con 19 trabajos propuestos a premios nacionales, ocho de ellos de notable impacto, según información divulgada por el semanario Vanguardia.

Este reconocimiento, que se hará efectivo el próximo 15 de enero, Día de la Ciencia Cubana, responde a la respuesta efectiva de los investigadores a programas priorizados como la producción de alimentos, energía, salud y nuevas tecnologías.

La Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, la más multidisciplinaria del país, se erigió centro académico y científico más importante del territorio, ratificando su Condición de Excelencia tras una visita nacional de evaluación a fines de noviembre de 2025, publicó la emisora provincial del radio CMHW.

"Como estudiante de ingeniería, ver que nuestra universidad y nuestra provincia son punteras en ciencia es un orgullo y una motivación", declaró a la ACN Laura Pérez Suárez, residente en el reparto Raúl Sancho de Santa Clara, quien también aseguró que el desafío está en que estos resultados innovadores se generalicen más rápido en la industria y la agricultura locales.

Durante el año, publicó el canal Telecubanacán, se elaboró un programa de gestión integrada que articuló 505 proyectos del plan de ciencia, de los cuales el 47 por ciento son de innovación, lo que favorece la aplicación de los resultados en la producción de bienes y servicios.

El quehacer científico provincial se enfocó en resolver problemas concretos del desarrollo territorial, demostrando una vez más su capacidad para convertir el conocimiento en soluciones prácticas ante el complejo escenario económico, precisó el medio.

Este desempeño de excelencia, según publicaciones de CMHW, consolida a Villa Clara como un referente nacional en la generación de conocimiento y evidencia el papel crucial de la educación superior y la investigación en la estrategia de desarrollo de la nación.

La provincia cerró el año 2025 con el firme propósito de seguir potenciando esta rama, consciente de que la ciencia y la tecnología son pilares insustituibles para la soberanía y el progreso económico y social.