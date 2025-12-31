Aportó centro científico al desarrollo de Holguín en el 2025

Holguín, 31 dic (ACN) El Centro de Desarrollo de la Maquinaria Agrícola (Cedema) de Holguín aportó al avance económico de la provincia en el 2025 mediante proyectos de innovación e ingeniería inversa, como respuesta a necesidades de empresas y entidades del territorio.

Rafael Valera Llanes, director general, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la entidad se enfoca en el boceto de una nueva variante de los conductos de agua de mar de la Central Termoeléctrica (CTE) Lidio Ramón Pérez, de Felton, ubicada en el municipio de Mayarí, necesaria para el enfriamiento del vapor sobrecalentado de las calderas.

El directivo señaló que se ejecutan otros trabajos destinados a la CTE, de ingeniería inversa por el método de escáner 3D a impelentes de bombas de succión de agua de mar, de achique y sumergibles, además del proyecto de la estructura soporte empleada en el izado con elevadores hidráulicos del domo de la caldera del bloque dos.

Resaltó que Cedema diseñó prototipos vinculados a programas de la industria alimentaria, entre ellos una cosechadora de yuca, transporte arrocero intermedio, una máquina perforadora criolla de pozos —de gran importancia frente a la sequía y las limitaciones con el abasto de agua potable— y rampas de acceso a contenedores.

Valera Llanes refirió el proyecto de un puente giratorio destinado a Cayo Saetía, cuyo mecanismo consiste en arrimar la estructura a una ribera del canal y sustituirlo por el levadizo, debido a que interfiere con el paso del mástil de embarcaciones.

Señaló que se ejecutó una cosechadora de sal a solicitud del Grupo Empresarial Geominsal, con el propósito de evitar impurezas en la planta de Puerto Padre, y el prototipo fue concebido con el objetivo de recoger una capa con límite máximo de 200 milímetros y una capacidad de 100 toneladas por hora.

El centro se rige por parámetros cuya dirección de desarrollo contempla las etapas de investigación teórica, proposición técnica, documentación del trabajo, atención a la fabricación, validación del diseño y control de los cambios; además ejecuta pruebas y perfeccionamiento, de ser necesario.

Cedema dispone de un grupo de servicios técnicos que implementa categorizaciones de sistemas integrales de mantenimiento a empresas, además de evaluaciones de conformidad para procesos tecnológicos, normas de consumo, sistemas de gestión de la calidad y productos destinados a la exportación de entidades pertenecientes al Ministerio de Industrias.

La institución acumula más de 35 años de experiencia en investigación, innovación y desarrollo de maquinaria en Cuba y está subordinada al Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica (Gesime).