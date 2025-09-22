Termoeléctrica de Nuevitas por incrementar generación esta noche

Camagüey, 22 sep (ACN) Tras culminar algunos trabajos de reparación en la unidad número seis, la Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre del municipio camagüeyano de Nuevitas alista las condiciones para el proceso de arranque de esa máquina, la cual se prevé quede sincronizada en la noche de hoy, e incorpore a la generación térmica nacional más de 90 megavatios (MW).

Al confirmarlo a la Agencia Cubana de Noticias, el ingeniero Jorge Luis Maceira Esteva, director general de la planta, abundó que el bloque tiene posibilidades de alcanzar durante el horario nocturno los 100 MW de potencia máxima, una vez efectuado el arranque, la subida de la carga, y otros procedimientos correspondientes.

La salida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de la citada unidad, en la madrugada del día 19 último, fue a causa de sobrepresión en el horno de la caldera, debido a suciedad en el calentador de aire regenerativo, conocido como CAR, y en el eje convectivo, lo cual provoca que baje la carga de la máquina.

Ante esa situación, fuerzas conjuntas del sector eléctrico, empresas constructoras y actores económicos del territorio acometieron las faenas, que incluyeron la limpieza de los componentes antes mencionados, el cambio de juntas, y otro volumen de acciones acompañantes que en estos casos se realizan, puntualizó el directivo.

La CTE 10 de Octubre, situada a unos 75 kilómetros al nordeste de la ciudad de Camagüey, tiene en línea con el SEN de forma estable el bloque cinco, que aporta 60 MW.

En medio de la tensa situación eléctrica que vive el país, motivada por el elevado déficit de capacidad de generación en las termoeléctricas, ante diversas dificultades técnicas, que traen consigo averías continuadas, así como tareas de mantenimiento programadas, sobresale el esfuerzo de los trabajadores del sector para solucionar los inconvenientes en el menor tiempo posible y así incorporarlas de nuevo al SEN.

Según precisó en su parte habitual la Unión Eléctrica, para el horario pico de este lunes se estima la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible, y la unidad seis de la CTE Nuevitas.

De mantenerse las condiciones previstas, en ese horario la entidad pronostica una afectación de 1660 MW, inferior a la de días anteriores.

A tal mejoría contribuyó asimismo la entrada al sistema en la tarde del domingo último de la CTE Lidio Ramón Pérez, de Felton, en el municipio de Mayarí, en Holguín, que tributa 170 MW.