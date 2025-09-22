Recibió Díaz-Canel a líder de Parlamento de Santo Tomé y Príncipe

La Habana, 22 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recibió hoy en el Palacio de la Revolución a Celmira de Almeida do Sacramento dos Santos Lourenço, presidenta de la Asamblea Nacional de Santo Tomé y Príncipe, quien realiza unan visita oficial a la Isla.

Durante el cordial encuentro, el mandatario cubano afirmó que esta visita confirma y renueva los lazos de amistad entre ambos Gobiernos, Parlamentos y pueblos, al tiempo que recordó que en julio último se cumplieron 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, informó en X la cuenta de la Presidencia.

Es una relación histórica, subrayó Díaz-Canel, quien destacó los nexos permanentes y de cooperación en esferas como la salud, la educación, la agricultura, entre otras.

El Jefe de Estado evocó el momento bello, de solidaridad, respeto y cariño cuando los primeros niños y jóvenes de esa nación africana llegaron a Cuba para estudiar, y aseguró que esta visita fortalecerá los lazos parlamentarios y apoyará también los nexos bilaterales a nivel de Gobierno y Estado.

Asimismo, ratificó la disposición de Cuba para seguir fortaleciendo y profundizando las relaciones políticas, económicas y parlamentarias entre ambas naciones.

La máxima dirigente de la Asamblea Nacional de Santo Tomé y Príncipe transmitió la gratitud de su pueblo hacia Cuba y afirmó que más allá de los vínculos de cooperación, existe una profunda amistad, que calificó como lazos entrañables.

Celmira de Almeida do Sacramento dos Santos Lourenço valoró altamente este intercambio con el Presidente cubano, "que cierra con llave de oro nuestra visita de trabajo".

Al destacar los principales momentos de la agenda cumplida, aseguró que aprendió más sobre la historia de Cuba, y en especial sobre el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.