Felicitan a científicos del deporte cubano

La Habana, 22 sep (ACN) El Centro de Investigaciones del Deporte Cubano (CIDC) arribó este 21 de septiembre a su noveno aniversario, con la misión fundamental de apoyar el desarrollo del deporte en Cuba con el sustento de la ciencia y la tecnología avanzada.

La prestigiosa institución presta servicios en las áreas de Estudios de la Biomecánica, Controles de desarrollo Morfo-Funcional, Desarrollo de conductas psicológicas, Procesos de información e informatización a través del entorno externo e interno que inciden en el deporte cubano y el Desarrollo de nuevas tecnologías.

Los doctores Jorge Pavel Pino, jefe de la misión deportiva cubana en Venezuela y por varios años al frente de la institución científica, el actual director del centro, el doctor Alfredo Quintana, y el MsC Diego Castilla, presidente del Parque Científico Tecnológico Matanzas, quienes también colaboran en la nación suramericana, transmitieron felicitaciones al colectivo de trabajadores del Centro de Investigaciones del Deporte Cubano.

«El mensaje también es extensivo a todas las instituciones con las que poseen alianza de trabajo como el Parque Científico de Matanzas, la Universidad de Ciencias de la Cultura y el Deporte Manuel Fajardo y otras entidades que colaboran en la gestión de nuevas soluciones para el deporte nacional», expresó el doctor Quintana.