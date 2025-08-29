Anuncia ETECSA conclusión de acciones técnicas en la red móvil

La Habana, 29 ago (ACN) La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) informó en su página oficial que este 29 de agosto concluyeron las acciones técnicas previstas en la red móvil nacional, como parte del proceso de renovación tecnológica iniciado en jornadas anteriores.

Según precisiones de la Dirección de Comunicación Institucional, ya se registran los valores de tráfico habituales en la red, lo que confirma la estabilidad del servicio, subraya en su tercer comunicado.

Esta intervención, aclara el texto, permitirá gestionar con mayor eficiencia los servicios suplementarios, así como atender solicitudes de los clientes relacionadas con cambios de número, titularidad del servicio y sustitución de líneas móviles en caso de pérdida o deterioro, siempre que exista disponibilidad de tarjetas del Módulo de Identidad del Suscriptor (SIM) en las oficinas comerciales.

ETECSA reiteró a los usuarios la importancia de revisar el funcionamiento de sus teléfonos móviles tras la culminación de estas labores, en especial las opciones que habitualmente tienen configuradas. Ante cualquier duda o incidencia, se recomienda contactar a través de los canales oficiales de atención al cliente, incluyendo el número 118 y las oficinas comerciales en todo el país.

En su nota, la empresa agradeció la comprensión de los clientes durante el proceso técnico y reafirmó su compromiso con la mejora continua de los servicios de telecomunicaciones en Cuba.