Serie Nacional: Cocodrilos buscan décimo triunfo consecutivo

La Habana, 17 sep (ACN) Líderes con el mejor inicio en la última década, los Cocodrilos de Matanzas, saldrán hoy en el estadio Nelson Fernández de Mayabeque en busca de su décima victoria seguida en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Por los yumurinos subirá al box Roilán Averohff, quien tendrá su primera apertura de la campaña tras dos relevos en los que admitió par de carreras en 3.2 entradas. Enfrente lo hará Yadián Martínez, as de los Huracanes, con balance de 1-1 y solo una anotación permitida en 10.2 capítulos.

Ayer, los matanceros firmaron su noveno éxito consecutivo al doblegar 11-4 a sus rivales, con destaque ofensivo de Yurisbel Gracial, autor de un jonrón y cinco impulsadas, mientras Pedro Mesa y Denis Quedada sostuvieron el triunfo desde la lomita.

La presión sobre Matanzas no disminuye, pues Las Tunas (9-2) superó 4-3 a Granma con batazos oportunos de Maykel Yordan Molina y Héctor Castillo, apoyados en el pitcheo de relevo de Alberto Pablo Civil.

En el Augusto César Sandino, Holguín (9-2) se impuso 10-2 a Villa Clara con jonrones de Yasiel González, Lázaro Cedeño, Nelson Batista y Edward Magaña, mientras que Santiago de Cuba (9-2) derrotó 11-4 a Guantánamo en el Nguyen Van Troi, con cuadrangular de Edilse Silva.

Artemisa, que ganaba 4-0 a Pinar del Río cuando la lluvia interrumpió en el sexto inning, jugará hoy doble, y con balance de 6-1 se sostiene en la segunda plaza por promedio de victorias.

En otros resultados, Cienfuegos dominó 9-2 a Sancti Spíritus con jonrón de Erisbel Arruebarena, y Camagüey noqueó 12-0 a Ciego de Ávila con gran faena de Dariel Góngora y ofensiva de Eglis Eugellés, líder de bateo con .765.

Industriales y La Isla, que ayer no pudieron disputar su compromiso por la lluvia en el Cristóbal Labra, protagonizarán hoy doble cartelera.