¡Todo sigue igual! Leñadores abren su senda de victorias (+Fotos)

Las Tunas, 2 sept (ACN) Los Leñadores abrieron hoy la ruta de la 64 Serie Nacional de Béisbol de la misma manera en que concluyeron la pasada contienda, con una victoria gestada mediante los batazos de largo alcance en situaciones apremiantes, frente a los Vegueros de Pinar del Río, desde el estadio Julio Antonio Mella.

El éxito de los tricampeones de Cuba encontró en Henry Quintero y Roberto Súliban Baldoquín a los principales protagonistas, lo cual refrenda un aporte entre lo nuevo y lo habitual, en una jornada a ritmo de swings contra la lógica, dado el empleo de los líderes del staff de abridores por ambos planteles, con 16 anotaciones y 19 imparables en las estadísticas finales.

Mejor debut imposible para Quintero, quien remolcó cuatro de las 10 carreras de los locales, además de anotarse tres hits, incluido un cuadrangular, en cinco turnos, luego de regresar al pasatiempo nacional, pero con el uniforme de los vecinos inmediatos y no con el de los Toros de Camagüey, su provincia natal.

Estaba entrenando para eso, gracias a Dios salió el resultado y ahora toca mantenerse en esa buena forma porque así lo exige este equipo, con muchas figuras en todas las posiciones, declaró el agramontino en exclusiva para la Agencia Cubana de Noticias.

Sobre su integración a la nómina del Balcón de Oriente, Quintero se mostró agradecido con la oportunidad y, al unísono, con cierto recelo por lo dejado atrás: en Camagüey no me dieron el chance, entonces acá me abrieron las puertas y ya puedo decir que soy un tunero más porque desde que llegué me acogieron muy bien, como si fuera un compañero más de hace años, refirió.

En tanto, el mayor de los hermanos Baldoquín esquivó las tensiones en el quinto acto, cuando con las bases llenas llevó la pelota hacia lo más distante del jardín derecho y contribuir al ataque de los anfitriones, quienes tomaron el mando del encuentro con un rally de siete “hachazos.

Fui en busca de un pitcheo para conseguir un buen contacto y salió con el primer envío, hacia un área en la que hice hincapié durante la preparación, sobre todo en la fortaleza de las conexiones, admitió Roberto Súliban al término del choque inaugural.

Las ausencias en la plantilla verdirroja convocan al “colombiano” a empeños mayores durante la presente temporada, por ello Baldoquín se enfoca en “dar lo mejor en cada turno y si es en el cuarto bate más aún porque tiene una gran responsabilidad, aunque no pensaba asumirlo, pero estoy en condiciones de afrontar la tarea”, apuntó.

Tanto el torpedero como el camarero titular en el primer duelo por la tropa oriental tienen claro el propósito de los suyos, pese a que el trayecto recién comienza.

Las Tunas no puede pensar en otra cosa que no sea salir a pelear por el tercer campeonato, los muchachos están motivados, aunque vale señalar que este es solo el primer juego, aún quedan otros 74, indicó el número 13 de la armada tunera.

Mientras, Quintero reconoció que “la aspiración colectiva es conservar la corona y desde lo individual me gustaría integrar algún equipo Cuba”.

Ambas selecciones volverán a la grama del “Julio Antonio Mella” este miércoles y para ello se encomendarán a las actuaciones de Alejandro Meneses, por los de casa, y Mario Valle, en defensa de quienes visten de verde y amarillo.