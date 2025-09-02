La Habana honra el legado de los CDR con bandera de aniversario

La Habana, 2 sep (ACN) Inscrita en la jornada de celebraciones por el aniversario 65 de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), el municipio especial de Isla de la Juventud entregó la Bandera 65 Aniversario a la provincia de La Habana, en el capitalino municipio del Cotorro.

La bandera, que ha recorrido todo el territorio nacional como símbolo de unidad y lucha en defensa de la Revolución, llegó a la capital tras un recorrido que incluyó visitas a zonas, comunidades y áreas alejadas de centros urbanos para fortalecer el protagonismo y la participación de toda la población.

Eliades Rodríguez Martínez, coordinador provincial de los CDR, enfatizó que este es un legado que dejó el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y que mantendrán en alto con la convicción profunda de que las banderas del proceso revolucionario no caerán jamás.

Lisandra Sarmiento Lugo, coordinadora municipal del Cotorro, expresó que este acto representa no solo la celebración de 65 años de lucha, organización y trabajo incansable de los CDR en el país, sino también el compromiso constante de sus integrantes con la defensa y el fortalecimiento de la Revolución Cubana.

El festejo tiene lugar en la fecha histórica del 2 de septiembre, que rememora la Primera Declaración de La Habana, un documento emblemático de soberanía, independencia y dignidad nacional frente a las amenazas externas.

La entrega de la bandera en ese contexto representa la reafirmación del compromiso de los CDR capitalinos de continuar la labor incansable de protección y defensa de la Revolución, la justicia social y la paz.

La Bandera 65 Aniversario simboliza el espíritu indoblegable de los CDR, herederos y guardianes de una historia de lucha y unidad popular, y se convierte en un estímulo para continuar construyendo el barrio, el municipio y la Cuba que todos desean.