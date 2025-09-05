Camagüey comienza con buen pie 64 Serie Nacional de Béisbol (+Fotos)

Camagüey, 5 sep (ACN) Un inicio de dos victorias y una derrota resultó el debut de los tres primeros juegos de Los Toros de Camagüey en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Con Vicyohandri Odelín al mando de la selección agramontina, la nueva comitiva de dirección cuenta, además, con Leslie Anderson, experimentado en equipos nacionales.

En el choque de inicio en la subserie ante los Indios de Guantánamo, José Ramón Rodríguez dominó en el montículo por Camagüey, y aún con algunas complicaciones logró llevarse la victoria con marcador de 6-2, en tanto Reynaldo Almanza pegó par de cuadrangulares, lo cual devino en récord inédito en Series Nacionales para un novato en sus dos primeros turnos oficiales al bate.

Almanza aportó cuatro imparables en los tres primeros desafíos con un promedio de bateo de 571, apartado en el que Camagüey promedia 313.

Para el segundo compromiso, que resultó de un doble de siete entradas, los Toros también lograron llevarse el éxito, con jonrón del jugador emergente Rafael Álvarez, quien en su posición de infield es una de las perspectivas del equipo de cara a la lucha por la clasificación.

La racha de victorias quedó truncada este jueves cuando los visitantes en extra inings lograron llevarse la gloria (4-3) en un choque que abrió por Camagüey Riquelme Odelín, uno de los lanzadores destacados en la categoría Sub-23.

Aunque el juego del miércoles fue suspendido por lluvia, se pudo jugar doble la jornada ante un público ávido de béisbol y que espera la Serie Nacional a la expectativa de un mejor resultado que lleve a Los Toros a una fase eliminatoria.

En declaraciones a la prensa local, Viyo Odelín manifestó que depende más de la ofensiva que del pitcheo, y que aún falta entre los abridores a Dariel Góngora que está de contrato en Italia.

Hombres como Leonel Moas JR, Yordanis Samón o Alexander Ayala resultan claves al bate por el equipo agramontino cuyo mejor resultado de los últimos 40 años resultó el subcampeonato de 2020 cuando cayeron ante Matanzas en la final.