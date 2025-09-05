Reconoce Morales Ojeda potencial innovador de la industria

Holguín, 5 sep (ACN) El impulso a la innovación mediante el empleo de recursos propios y la valoración del capital humano como motor de la industria centró hoy la visita a Holguín de Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Durante un recorrido por entidades productivas y centros de servicios del territorio nororiental, el dirigente evaluó el desempeño de las empresas de Implementos Agrícolas Héroes del 26 de Julio y 60 Aniversario de la Revolución de Octubre (KTP).

Morales Ojeda conoció que la primera avanza en la industrialización de líneas de equipamientos para facilitar el trabajo del sector agrario, entre ellos tractores, arados y cultivadoras cuyos estándares resultan competitivos a nivel internacional con corporaciones de Brasil, Argentina, Italia y España.

Reinaldo Pupo, director de la entidad, apuntó que la construcción local de prototipos robustos, adaptados a las condiciones del país y fabricados con materia prima nacional ofrece garantías de usabilidad, satisface la demanda y permite ahorrar divisas en comparación con la importación de maquinaria similar.

Con experiencia en el ramo, la empresa fabrica más de 30 productos, algunos de los cuales logró posicionar en mercados como el de Bolivia, dijo.

En conversación con Alián Cordovés Toirac, director adjunto de KTP, este explicó el avance en la creación de medios destinados a mejorar el transporte de cargas y pasajeros, como casillas ferroviarias para locomotoras y viradores de ferrobuses, junto a la recuperación de equipamientos de instituciones médicas.

Morales Ojeda insistió en la importancia de garantizar un trato justo y digno a los trabajadores, priorizando su seguridad laboral, el pago puntual de salarios y la distribución de utilidades como reconocimiento al esfuerzo.

La jornada incluyó una visita a la Cervecería Bucanero S.A. y a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y la Pedraja, donde elogió la labor del capital humano para garantizar la atención médica de niños y jóvenes.

Además, en la institución se interesó por la formación de futuros profesionales de la salud pública desde el impulso del colegio universitario —con 92 estudiantes matriculados en la sede principal y extensiones en Mayarí y Moa—, el trabajo de la Universidad de Ciencias Médicas del territorio y la superación del personal.

Acompañaron a Morales Ojeda, Jorge Luis Broche Lorenzo, jefe del Departamento Económico del Comité Central del Partido, Joel Queipo Ruiz, miembro de esa instancia política y primer secretario de la provincia, entre otras autoridades políticas y gubernamentales.