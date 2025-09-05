Felicita Díaz-Canel a miembros de la Seguridad Personal

La Habana, 5 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, envió hoy un sentido mensaje de felicitación a los integrantes de la Seguridad Personal, a quienes calificó como compañeros de cada día, hombres leales y valientes.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el Jefe de Estado destacó cómo estos profesionales, a prueba de las más duras batallas, cumplieron con éxito la sagrada misión de salvaguardar la integridad física de los líderes históricos de la Revolución Cubana.

Felicidades a mis compañeros de cada día, de la Seguridad Personal, hombres leales y valientes, que a prueba de las más duras batallas salvaguardaron a nuestros líderes históricos de tantos peligros, y hoy siguen en la primera trinchera, con la misma entrega.



La Seguridad Personal es heredera de una tradición de fidelidad a la Revolución y ha jugado un papel crucial en impedir más de 600 atentados contra el líder histórico de la Revolución, el Comandante en Jefe Fidel Castro.