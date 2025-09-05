Sostuvo Díaz-Canel encuentro con Gobernador de Guangdong

La Habana, 5 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, sostuvo hoy una reunión de trabajo con Wang Weizhong, gobernador de la provincia de Guangdong, de la República Popular China.

Durante el encuentro, intercambiaron sobre las experiencias de desarrollo de ambas naciones y la visita de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución, en 1995.

El mandatario cubano, a través de su cuenta en la red social X, destacó el carácter pionero de esa provincia sureña en el proceso de Apertura y Reforma que ha sido clave en el desarrollo económico de China.

Nos reunimos con Wang Weizhong, gobernador de la provincia de Guangdong, una de las más importantes de #China, pionera en el proceso de Apertura y Reforma. Muy importante lo que hemos dialogado sobre las experiencias de nuestras naciones. Recordamos a #Fidel y su visita en 1995.

En la jornada, el jefe de Estado dialogó con representantes de más de 70 empresas chinas interesadas en fortalecer sus vínculos comerciales con la Isla, como parte de su agenda oficial en Guangdong.

Durante la reunión, Díaz-Canel destacó las amplias perspectivas de las relaciones empresariales entre ambos países, reconoció avances significativos y subrayó que aún queda mucho por hacer para alcanzar el potencial pleno de cooperación.

La agenda del mandatario durante su visita oficial a China incluye visitas a parques tecnológicos, sitios históricos y centros de innovación.