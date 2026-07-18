Pareja abierta, de Darío Fo llegó al Festival de Cine Pobre de Gibara (+ Foto)

Holguín, 18 jul (ACN) La comedia satírica Pareja abierta, del Premio Nobel italiano Dario Fo y Franca Rame, se presentó en el Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara de la mano del grupo Pálpito, como parte de la oferta multicultural que distingue a este certamen holguinero.

René de la Cruz, actor y miembro del comité organizador del Festival, valoró como muy positiva la favorable acogida del público gibareño este viernes y subrayó que la diversidad de manifestaciones artísticas, más allá del séptimo arte, constituye el rasgo distintivo del evento.

La pieza, estrenada en 1983 y representada en múltiples escenarios internacionales, llega en el año del centenario del nacimiento de su autor y desnuda, con humor ácido, la doble moral que rodea al matrimonio y la desigualdad de género implícita en ciertas ideas de liberación sexual.

De la Cruz precisó que el montaje surgió como proyecto formativo en la Universidad de las Artes, donde dos asistentes de dirección propusieron el texto; la propuesta entusiasmó tanto al elenco que la compañía lo asumió en calidad de producción propia.

La actriz Alina Molina Cuevas, quien visita la Villa Blanca de los Cangrejos por vez primera con motivo de la presentación, agradeció el calor del público local y destacó que la obra, lejos de limitar su mensaje a la infidelidad, invita a reflexionar sobre los valores y las debilidades humanas en la convivencia de pareja.

Molina Cuevas añadió que el elenco lleva un año con el proyecto y que la velada en Gibara resultó un regalo de alegría en un momento en que el teatro necesita llegar a la gente.

El espectáculo, en versión dinámica y de amplio movimiento escénico, cuenta con la dirección artística y puesta en escena de Amaury González y Yanko Marrero, y la conducción general de Ariel Bouza.

Fundado en 2003 por el cineasta cubano Humberto Solás, el Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara celebra hoy su jornada de clausura en la edición XX, que reunió obras procedentes de cerca de una veintena de naciones y reafirma que el cine pobre no es un género carente de presupuestos artísticos, sino una apuesta por la creatividad y la calidad por encima de los grandes recursos de producción.

Los premios Lucía, principal galardón del certamen, distinguirán esta noche a las mejores obras en competencia.