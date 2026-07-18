Participó Díaz-Canel en jornada de la defensa en Habana del Este

La Habana, 18 jul (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, encabezó este viernes la jornada del Día Nacional de la Defensa en el municipio de La Habana del Este, donde intercambió experiencias sobre las acciones de las Zonas de Defensa en el actual escenario del país, precisaron fuentes de Presidencia.

Acompañaron al Jefe de Estado Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; los Generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, junto a otros dirigentes del Partido y el Gobierno de La Habana.

Díaz-Canel recorrió la Zona de Defensa Alamar-Playa, con más de 20 mil habitantes, donde conoció iniciativas de preparación para la defensa, saneamiento comunitario e higienización, así como alternativas para garantizar el suministro de agua a la población.

Durante el encuentro, el mandatario definió prioridades nacionales vinculadas a la defensa, las actividades del verano y el impulso de las transformaciones económicas y sociales recientemente aprobadas.

El Presidente indagó sobre el completamiento de plantillas en las estructuras territoriales de defensa y reiteró el concepto de trabajar en tiempo de paz con estructuras de tiempo de guerra, ante las amenazas constantes contra la nación.

“La defensa del país es la mejor manera de preservar la paz”, declaró.

Díaz-Canel resaltó la aprobación de transformaciones económicas y sociales que permiten potenciar empresas, asociaciones estatales y no estatales, reactivar infraestructuras y vincular actores económicos a la solución de problemas sociales.

Señaló que la reforma salarial en el sector presupuestado, iniciada con el incremento del salario mínimo, constituye un paso en la proyección de justicia social.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República subrayó la importancia de incorporar a la sociedad a las personas que no estudian ni trabajan, para que puedan aportar al desarrollo.

Al resumir la jornada, identificó como temas centrales el energético, el aseguramiento del agua y el trabajo político e ideológico, con énfasis en la comunicación directa en las comunidades.

El Jefe de Estado llamó a incrementar la producción de alimentos mediante patios, parcelas y organopónicos, aprovechando las condiciones geográficas de La Habana del Este, municipio costero con más de 174 mil habitantes y unas 49 hectáreas disponibles para cultivos de ciclo corto.

Entre los desafíos del territorio mencionó la atención a personas vulnerables, con seguimiento integral a los sistemas de atención a familias, pago a jubilados y cuidado de más de 435 núcleos identificados en esa condición.