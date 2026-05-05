Valoraciones del proceso del crudo ruso en Refinería de Cienfuegos

Cienfuegos, 5 may (ACN) Luego de concluir el procesamiento de las 100 mil toneladas de combustible crudo llegado desde Rusia, las valoraciones son muy positivas sobre varios aspectos, entre estos la calidad de la producción y la estabilidad de la Refinería de Petróleo de Cienfuegos, que este 2026 arriba a sus 35 años de fundada.

Raúl Jaramillo Garnier, gerente de esa industria, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que los derivados obtenidos de la refinación como diésel, gasolina, gas licuado y fuel oil estuvieron enmarcados en el rango de especificaciones del catálogo de la Unión Cuba Petróleo (CUPET), con las calidades requeridas y los rendimientos previstos.

Como una operación eficiente caracterizó el directivo la labor desplegada, desde el mantenimiento hasta la corrida del crudo que incluye todas las labores del muelle, logística de cargaderos y proceso en cuatro plantas, entre estas la de destilación atmosférica, la recepción del producto final y la comercialización.

Resaltó la estabilidad de la planta al asumir estos volúmenes de petróleo, si se tiene en cuenta el envejecimiento de la tecnología, con más de tres décadas, la falta de mantenimiento en algunas partes a partir de la no disponibilidad de accesorios, piezas y recursos, motivado por el bloqueo económico y financiero del gobierno de los EE.UU a Cuba, lo cual provocó muchos momentos inestables en el proceso productivo.

“Yo creo que nos ayudó mucho a ese equilibrio la preparación previa, con la adecuación e inventiva, porque aquí tenemos mucho talento en los trabajadores, los innovadores adaptan los sellos a las bombas, alistan con recursos de la planta otros equipos, con los cuales nos permiten seguir procesando los crudos y esas son las cosas extraordinarias logradas en este proceso.

“Ante el déficit de combustible, y para alistar bien la planta 15 dias antes del proceso debimos trasladar a los trabajadores por vías alternativas con transporte ligero y otros para realizar los trabajos sobre las áreas con dificultades y adoptamos todas las acciones para mitigar las posibles fallas, de ahí que el proceso de refinación fuera ininterrumpido y estable.

Jaramillo Garnier abundó que laboraron los más de mil trabajadores de la entidad en este proceso, según las etapas del flujo productivo y en toda la cadena logística y de procesamiento.

Con un régimen de trabajo de 24 horas, además de la producción, se logró una eficiente cadena de transportación para comercializar hacia todas las provincias los diferentes tipos de combustible, por cuanto al terminar el proceso de refinación de la corrida, ya solo quedaban las producciones finales, aseveró.

“Realmente esos volúmenes constituyeron un alivio para Cuba que sufre un bloqueo económico agravado con el cerco de los combustible desde enero del presente año por el gobierno de Trump” acotó.

En esta parada, dijo el directivo, en la Refinería trabajan en el programa de reparación de tanques de almacenamiento de combustible, a fin de garantizar la capacidad de recepción del producto terminado.

También dan soluciones a los problemas identificados como la limpieza de los intercambiadores, de los hornos, el aislamiento de tuberías, intervenir en los ponches del sistema de agua contra incendio.

“Además debemos mejorar el estado técnico de las calderas de vapor de la Refinería requerida de rehabilitación, una necesita en reparación capital y otra parcial”.

A la par acometen la reactivación de 2.7 kilómetros del oleoducto que va desde la Refinería a la Termoeléctrica de Cienfuegos.

Esta industria, construida en la década del 80 del siglo pasado, comenzó a funcionar en 1991 de forma intermitente, y fue reinaugurada en 2007 con la colaboración de la República Bolivariana de Venezuela.