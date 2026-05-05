Termoeléctrica Guiteras ya encara mantenimiento de cuatro días

Matanzas, 5 may (ACN) Fuera del sistema electroenergético nacional (SEN) desde las 9:12 am de hoy, la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, ya encara un mantenimiento ligero que podría extenderse por tres o cuatro días, de acuerdo a la magnitud de la avería registrada en el área de caldera.

Según precisó a la Agencia Cubana de Noticias Jorge Gómez, director de la unidad de producción en la CTE Guiteras, la parada persigue como finalidad solucionar un defecto en caldera, que en los días más recientes provocó una elevación del sobreconsumo de agua en la planta con más de tres décadas de explotación.

Apuntó Gómez que a la par, y como suele ocurrir en este tipo de detenciones, se desarrollarán más de 200 acciones correctivas y de limpieza por oportunidad, las cuales también deben contribuir a la estabilidad de la industria y a elevar la potencia por encima de 200 megavatios, una vez regrese esta al SEN.

Contamos con la mayor parte de los recursos materiales necesarios para llevar a cabo las actividades y una fuerza de trabajo que integran efectivos de las empresas de mantenimiento a centrales eléctricas de Mariel y Santa Cruz, además del colectivo de la propia planta, significó el directivo.

A la espera de un mantenimiento capital, previsto para finales de este año, la CTE considerada punta de lanza en la generación térmica en la mayor de Las Antillas experimentó el viernes anterior un incremento considerable del consumo de agua, lo cual provocó que hubiese que disminuir la entrega de energía a unos 170 megawatts primero y 140 después, antes de decidir la salida de esta mañana.

Fundada en 1988 por Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, la "Antonio Guiteras" destaca entre sus iguales por ubicarse en la zona occidental de Cuba, donde se concentran las mayores cargas eléctricas y consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras ventajas.