Sindicato Civiles de la Defensa condecora a trabajadores destacados 

La Habana, 30 abr (ACN) El acto de condecoraciones estatales del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa, del Ministerio del Interior (Minint), transcurrió en el Memorial de la Denuncia, centro dedicado a evidenciar las agresiones perpetradas por los Estados Unidos hacia el pueblo cubano durante más de 60 años.

Cerca de treinta compañeras y compañeros recibieron la Orden Lázaro Peña de III Grado y la Medalla Jesús Menéndez, como resultado de su labor cotidiana, en el contexto de las actividades por la celebración en el país del Día Internacional de los Trabajadores, el Primero de Mayo, reseñó el organismo en su perfil en Facebook.

Señaló que la ceremonia la encabezó el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Jefe Dirección Política del Minint, general de brigada Oscar Alejandro Callejas Valcarce, junto a Mabel Acea García, secretaria general de la organización obrera.

Además, miembros de su secretariado, jefes, oficiales, dirigentes sindicales y trabajadores destacados de la institución.

Una de las condecoradas, Yudisnaydis Hernández Hernández, jurídica del Grupo Empresarial Constructor, ratificó el compromiso de sus afiliados con la Patria y el protagonismo de sus mujeres y hombres en seguir haciendo un futuro mejor.

Enfatizó que el Minint, sin la presencia de sus trabajadores civiles, no estaría completo, ni fuera capaz de cumplir a cabalidad sus importantes misiones; es por ello que, en ese desempeño, surgen héroes y heroínas, que, con su quehacer, ponen en alto su nombre.