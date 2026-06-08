Revalidan juristas en su día compromiso con la patria (+Fotos)

La Habana, 8 jun (ACN) La entrega y relevancia de los trabajadores del sector en defensa de la legalidad socialista centró hoy el acto de reconocimiento por el Día del Trabajador Jurídico, realizado en el Memorial José Martí, de esta capital.

Al espacio dedicado al agasajo de los profesionales del Derecho en la mayor de las Antillas asistieron Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, entre otros representantes de la organización y del sector.

Lea también: Presente la dimensión de Fidel como jurista en el día del sector

Como invitado especial acudió también a la actividad el Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura.

A propósito de la ocasión, la joven jurista Patricia Romero Madrigal dio lectura a la declaración de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), a tono con el aniversario 49 de la organización, en la que reafirmaron el compromiso indeclinable de sus integrantes con la justicia, la defensa de la soberanía, la paz, el Derecho Internacional y los principios que rigen la labor.

En el texto se trasladó, además, la denuncia del ramo a toda acción dirigida a vulnerar la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional de los pueblos, así como el rechazo a cualquier intento de manipulación o instrumentalización del derecho con fines políticos y pretensiones que desconocen la jurisdicción de las naciones sobre su propio territorio y destino.

Yolanda González Ferrer, vicepresidenta de la UNJC, compartió la declaración solidaria enviada a la isla por la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, en la que se reconoció la trayectoria y participación histórica de los juristas cubanos en defensa del derecho y la legalidad, y su papel como ejemplo de dignidad, compromiso jurídico y resistencia.

El mensaje reafirmó una voz más en el mundo en rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, y recrudecido a través de la persecución energética, a la vez que la asociación calificó de alto honor al compartir lazos de amistad, cooperación y lucha común con los juristas del archipiélago.

Como reconocimiento a la labor sostenida fue meritoria la mención a los colegas guantanameros, quienes merecieron la sede del acto central por la fecha, al ser una provincia vanguardia en la actividad del renglón, así como el jurista capitalino Dimas Alfredo Herrera Gandol, destacado a nivel nacional, y la UNJC que recibió la condición de Colectivo Distinguido Nacional por parte del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública.

En el cierre del encuentro, el presidente de la organización gremial, José Alexis Ginarte Gato, extendió la convocatoria al X Congreso de la UNJC, previsto a realizarse los días 7 y 8 de junio de 2027, con motivo de su aniversario 50.

Enfatizó a partir de este punto el inicio del proceso orgánico de base previo a la cita, la cual tendrá sus miras puestas hacia el fortalecimiento de la institucionalidad y el derecho en el país.

El Día del Trabajador Jurídico se conmemora en Cuba cada 8 de junio, instituido en honor a que, en igual fecha, pero de 1865, el patriota camagüeyano Ignacio Agramonte y Loynaz (1841-1873), conocido como el Mayor, desarrolló su Tesis de Grado para recibirse como Licenciado de la Facultad de Derecho.