Convoca Red de Masculinidades a jornada por las mujeres y las niñas 

La Habana, 13 nov (ACN) La Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM) desarrollará del 16 al 25 de noviembre en el Teatro Teresita Fernández, del proyecto Corazón Feliz —calle Compostela esquina a Teniente Rey, en La Habana Vieja— una jornada de actividades culturales, educativas y de sensibilización para promover la participación de los hombres en la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Esta iniciativa reunirá presentaciones de libros, talleres, proyecciones audiovisuales, música y encuentros de reflexión, con el apoyo de los proyectos Todas Contracorriente, la Casa anfitriona y Quisicuaba, así como de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las embajadas de Suiza, Suecia y Canadá.

Según su programación, las acciones comenzarán el próximo lunes 16 con un homenaje a La Habana por el aniversario 507 de su fundación, que incluirá la presentación del videoclip Contracorriente, palabras de bienvenida de la cantautora Rochy Ameneiro y el lanzamiento del libro Un habanero entre dos siglos (Valencia, Ediciones SELVI/Quisicuaba, 2025), del escritor Julio César González Pagés, quien compartirá con el público historias y testimonios vinculados a la capital cubana.

El martes 17 y el miércoles 18 tendrá lugar el taller "Masculinidades y envejecimiento. Cuidar de la salud es cosa de hombres", impartido por los doctores Antonio Belaunde Clausell y González Pagés, quienes abordarán aspectos relacionados con la salud masculina, el envejecimiento, la sexualidad, la salud mental, la jubilación y la prevención de conductas violentas, entre otros temas; actividad que estará dirigida al personal de los grupos integrantes del Proyecto Cultura y Paz, con inscripción previa.

Uno de los momentos centrales será el jueves 19, cuando coincidirán el Día Internacional del Hombre y el aniversario 20 de la fundación de la RIAM, creada en 2006; jornada que incluirá las palabras del doctor Mario Cruz Peñate, representante de la OPS y la OMS en Cuba; una presentación sobre el trabajo del cantautor Abel Geronés en la promoción de paternidades responsables.

Asimismo, será presentada la nueva plataforma digital de la RIAM, desarrollada por Estudio Garabatos, y el videoclip Domingo, del cantautor Jotabarrioz, como parte de una campaña de prevención del suicidio masculino.

El programa concluirá el miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con un homenaje a las académicas y feministas Norma Vasallo, Isabel Moya y Karen Dubinsky, colaboradoras de los proyectos Todas Contracorriente y RIAM.

Durante la propia jornada se propiciará también un acercamiento a la historia de Henriette Favez mediante la presentación del libro "Favez" (Valencia, Ediciones SELVI/Quisicuaba, 2025), la exhibición del cortometraje de animación "Henriette Favez: la medicina en la sangre", de la realizadora francesa Fanchon Malo, y materiales audiovisuales relacionados con la reivindicación de los derechos de las mujeres.

Serán reconocidas 25 mujeres líderes por su contribución a la no violencia y la cultura de paz, y se estrenará la "Canción para Juana", de la cantautora cubana Milada Milhet.

Dicho programa que se extenderá durante 10 días, forma parte del trabajo sostenido de la RIAM desde su fundación y de las acciones que impulsa el Proyecto Cultura y Paz para fomentar masculinidades comprometidas con la igualdad de género, las paternidades responsables, el cuidado de la salud y la construcción de relaciones libres de violencia.

Todas las actividades comenzarán a las 10:00 a.m. y serán gratuitas previa confirmación de asistencia, debido a la capacidad limitada de los espacios; y los interesados podrán reservar mediante el correo redmasculinidadesriam@gmail.com o a través de las redes sociales de la organización.